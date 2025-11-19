Критик Соседов призвал исполнять больше песен о матерях
Современная российская музыкальная индустрия утратила традицию создавать песни, посвящённые матерям. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что артисты сегодня в основном поют о романтических отношениях, а тема матери, едва ли не главная в жизни каждого человека, оказалась забытой. Критик напомнил о легендарной песне «Мама — первое слово» на слова Юрия Энтина и музыку Жерара Буржоа, созданной ещё в конце 1970-х.
Он уточнил, что лучшие произведения на эту тему написаны в прошлом и исполнены артистами, которых уже нет. Среди них — «Поговори со мною, мама» в исполнении молодой Валентины Толкуновой, которую Соседов назвал «торжественной одой матерям». Критик также вспомнил песню Олега Газманова «Мама» из альбома «Перезагрузка», которая в своё время стала всенародно известной.
Соседов подчеркнул, что тема материнства сегодня особенно актуальна — по его словам, в стране много матерей-героинь и женщин, ожидающих возвращения мужей с фронта. Тем не менее «ниша» песен о матерях остаётся пустой.
Он призвал современных артистов создать хотя бы одну искреннюю композицию, которая заставит каждого слушателя вспомнить о своей маме.
