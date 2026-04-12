Экс-солистка SEREBRO объяснила, почему её день рождения в этом году особенный

12 апреля 2026, 14:35

Ольга Серябкина отметила день рождения вместе с Пасхой и Днём космонавтики

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина в этом году встречает день рождения в необычной обстановке. В личном блоге певица рассказала, что её личный праздник совпал сразу с двумя важными датами — Пасхой и Днём космонавтики.





Артистка призналась, что из-за такого совпадения воспринимает этот день совершенно иначе, чем обычно. По её словам, настроение у неё получилось особенно светлым и наполненным благодарностью.



В первую очередь Серябкина поздравила поклонников с Пасхой и пожелала всем добра, благополучия и душевного тепла. Отдельные слова благодарности она адресовала своим близким.

«Я безгранично благодарна близким людям за любовь, поддержку и очень-очень мощную опору. И конечно, говорю спасибо вам, дорогие подписчики, друзья», — написала Ольга.