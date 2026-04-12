«Жить отдельно»: Дочь Маши Распутиной назвала себя жертвой в отношениях с родителями

12 апреля 2026, 15:25

Дочь певицы Маши Распутиной пожаловалась на поверхностное общение с родителями

Мария Захарова (Фото: Instagram* @_zakharova_m)

Дочь певицы Маши Распутиной, 25-летняя Мария Захарова, рассказала в программе «Ты не поверишь!» о непростых отношениях с родителями и желании начать самостоятельную жизнь. Девушка живёт отдельно — в гостевом доме на участке семьи, но не считает это полноценной независимостью.





Мария зарабатывает на фрилансе около 50 тысяч рублей в месяц. Этой суммы недостаточно для переезда, о котором она давно думает. Недавно у неё пропал шпиц — поиски питомца пара ведёт самостоятельно, родители не помогают.



Семейные отношения девушка называет поверхностными: близкие не интересуются её окружением и личной жизнью. А у самой Марии накопилось к родственникамнемало претензий.

«Я считаю себя жертвой. У меня нет ни квартир, ни машин. Я бы хотела жить отдельно. На что мама говорит: «Поскольку сейчас судебные тяжбы, у отца нет такой возможности», — заявила девушка.