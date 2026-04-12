«Скользкий момент»: Певец Митя Фомин в леопардовой шубе упал со сцены

12 апреля 2026, 15:19

Певец Митя Фомин упал со сцены во время концерта в Шерегеше

Дмитрий Фомин (Фото: Instagram* @mf_agent)

Певец Митя Фомин (полное имя — Дмитрий Фомин) сообщил в личном блоге, что во время концерта в курортном посёлке Шерегеш он упал со сцены.





Инцидент произошёл во время выступления артиста. Фомин опубликовал видео с моментом падения и сам перевёл ситуацию в шутку.



В ролике видно, как певец выступал перед зрителями в леопардовой шубе и меховой шапке. В какой-то момент он потерял равновесие и упал со сцены в ноги зрителям.

«Погода и осадки в Шерегеше вчера не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — отметил артист.