«Я часто не знаю, как быть»: Алферова назвала «оружие» для борьбы с мрачными мыслями и опубликовала новое фото

07 октября 2026, 23:00

Актриса Ксения Алферова борется с мрачными мыслями с помощью красоты

Ксения Алферова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Ксения Алфёрова поделилась с подписчиками эмоциями после своего поэтического вечера. В личном блоге 52-летняя артистка опубликовала снимок с букетами цветов, полученными от зрителей, и поблагодарила публику за тёплый приём.





В сопроводительном посте Алфёрова порассуждала о «полосатости» жизни, отметив, что, несмотря на трудности, считает её удивительной. По словам актрисы, испытания являются неотъемлемой частью человеческого пути.



Ксения Алферова (Фото: Instagram*/ksenialferova)

Звезда также откровенно призналась, что периодически сталкивается с мыслями о собственной ненужности и неудачах. Однако, по её мнению, справиться с унынием помогает умение переключать внимание на позитивные моменты.





«Я часто не знаю, как быть, что делать, но цепляешься взглядом за красоту какую-нибудь, за доброе слово, взгляд, переключаешь на это внимание — и всё, легче дышать становится, и улыбка разглаживает недовольные морщины и распрямляет тебе плечи… Просто нужно оглядеться, а не упираться взглядом в темный угол! Обнимаю», — написала Алфёрова.