Ирина Шейк снялась обнажённой для модного бренда
40-летняя супермодель Ирина Шейк стала героиней новой съёмки британского бренда Hunza G. Кадры опубликованы на сайте марки.
В одном из образов модель появилась в чёрной мини‑юбке. Она позировала с мокрыми распущенными волосами, почти без макияжа, прикрывая руками обнажённую грудь.
Помимо этого, в фотосессии представлены и другие образы с участием Шейк. Модель примерила бюстгальтер с чашками, декорированными металлическими заклёпками, а также показала несколько вариантов купальников — в том числе слитную модель с длинными рукавами и белое бикини.
Ранее продюсер Виктор Дробыш выразил мнение по поводу слухов о пути в шоу-бизнес через постель. По его мнению, эта версия далека от реальности.
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