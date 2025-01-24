Кинокритик Пронченко повинилась перед Борисовым за предсказание ему заката карьеры

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Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» Американской киноакадемии за роль второго плана в фильме «Анора», уже получившего Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. На эту сенсационную новость отреагировала известный кинокритик Зинаида Пронченко, не так давно предрекавшая артисту скорый закат карьеры.
В своём телеграм-канале она опубликовала пост, в котором признала свою неправоту в оценке таланта актёра. Эксперт вспомнила свою негативную реакцию на исполнение Борисовым сомнительной роли в невнятном проекте «Бременские музыканты». Тогда, в 2022 году, она предположила, что на международной карьере ему можно ставить крест.
Теперь кинокритик признала, что ошиблась, ведь к Борисову пришёл ошеломляющий успех после исполнения рол в фильме «Анора». Она отдала должное и юмору, с которым актёр ответил на её негативные высказывания. Он опубликовал снимок, на котором пьёт из кружки, на которой напечатан пост эксперта — о скором окончании его международной карьеры.
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«В прошлом году Юра Борисов был в Каннах с "Петровыми" и "Купе № 6", а также в Венеции с "Мама, я дома" и "Волкогоновым". В этом году — роль петуха рядом с ослом в роли Дмитрия Дюжева», — с ядовитой иронией написала Пронченко.
Теперь кинокритик признала, что ошиблась, ведь к Борисову пришёл ошеломляющий успех после исполнения рол в фильме «Анора». Она отдала должное и юмору, с которым актёр ответил на её негативные высказывания. Он опубликовал снимок, на котором пьёт из кружки, на которой напечатан пост эксперта — о скором окончании его международной карьеры.
«Это фото — собственность номинанта на премию "Оскар"!», — напомнила всем и самой себе Пронченко.
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Александр Бойцов