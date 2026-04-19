«Кинул ручку и стал орать»: Стас Ярушин рассказал о конфликте с коллегами

19 апреля 2026, 12:30

Ярушин рассказал, как Бузова и Клявер вывели его из себя на шоу

Стас Ярушин (Фото: Instagram* / @yarushinstanislav)

Актёр и телеведущий Стас Ярушин признался, что не смог сдержать эмоции во время съёмок музыкального проекта «Фактор BY». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артиста, его вывели из себя коллеги по жюри — Ольга Бузова и Денис Клявер.





«Чтобы меня выбесить, я не знаю, что нужно для этого сделать. Я сижу сейчас в Минске на проекте с Бузовой и Клявером. Вот меня там они вывели меня из себя. Я в них кинул ручку и стал орать, что вы меня перебиваете. Вот это было так последний раз», — рассказал Ярушин, отметив, что это был редкий случай, когда он действительно вышел из себя.