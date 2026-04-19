«Я её понимаю»: Дмитрий Позов рассказал о причинах расставания с женой

19 апреля 2026, 11:45

Дмитрий Позов откровенно высказался о разводе после 15 лет брака

Дмитрий Позов (Фото: Instagram* / @pozov)

Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов поделился в шоу «БеС комментариев» подробностями расставания с супругой после 15 лет брака.





Артист признался, что именно он стал инициатором разрыва и сообщил об этом жене по СМС. По его словам, расставание далось тяжело обеим сторонам: бывшая супруга, Екатерина, до сих пор переживает и не до конца отпустила ситуацию.



При этом Позов считает, что ответственность за произошедшее лежит на обоих. Он отметил, что в подобных ситуациях людям свойственно перекладывать вину друг на друга, а не разбираться в собственных ошибках.





«Женское самолюбие — страшная вещь… Женщина уверена, что её любят безгранично и будут любить всегда», — поделился комик, добавив, что понимает чувства бывшей жены.