Кирилл Емельянов из «Кадетства» неожиданно вернулся к образу «гниды»

14 августа 2026, 12:21

Актёры «Кадетства» Емельянов и Сопельник вернулись в видео на 20 лет назад

Кирилл Емельянов (Фото: Instagram* / @otec_kirill)

Кирилл Емельянов решил вспомнить в соцсетях времена, когда его знала вся страна по роли одного из самых неприятных кадетов в популярном сериале «Кадетство».