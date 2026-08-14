Кирилл Емельянов из «Кадетства» неожиданно вернулся к образу «гниды»
Кирилл Емельянов решил вспомнить в соцсетях времена, когда его знала вся страна по роли одного из самых неприятных кадетов в популярном сериале «Кадетство».
Вместе с коллегой Артуром Сопельником актёр записал видео и устроил небольшой реюнион, сделав отсылку к проекту, который когда-то принёс им известность.
С момента выхода финала «Кадетства» прошло почти 20 лет. За это время Емельянов не смог повторить прежний успех в кино и на телевидении, однако без внимания СМИ не остался.
В 2025 году стало известно, что у актёра накопилась крупная задолженность по алиментам на двоих сыновей. Кроме того, Емельянов оказался должен налоговой.
Теперь артист вновь решил напомнить о себе поклонникам «Кадетства» — правда, пока исключительно ностальгическим видео.
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