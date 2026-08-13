Певица Анна Калашникова призналась, что у неё есть ещё один ребёнок

13 августа 2026, 21:56

Певица Анна Калашникова неожиданно призналась, что у неё есть второй сын

Анна Калашникова (Фото: Instagram* / @annakalash)

Анна Калашникова впервые публично упомянула, что воспитывает не одного, а двух сыновей. В разговоре с «Московским Комсомольцем» артистка призналась, что всегда мечтала о большой семье.





Старшему сыну певицы Даниилу уже 11 лет. При этом личность его отца долго оставалась предметом слухов. По одной из версий, им является психолог Сергей Селезнёв, однако сама Калашникова рассказывала, что родила мальчика от бизнесмена, который исчез ещё до того, как узнал о её беременности.





«На самом деле я всегда мечтала, что у меня будут две дочки и сын. Но так у меня уже не получится, потому что у меня уже есть два сына и, надеюсь, родится дочь», — рассказала Анна.