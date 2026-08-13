«Очень сказочные дела»: Филипп Киркоров сыграет Кощея в новогоднем фильме ТНТ

13 августа 2026, 21:45

Филипп Киркоров пообещал показать сказочного злодея Кощея с неожиданной стороны

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров перевоплотится в Кощея в новом новогоднем фильме ТНТ «Очень сказочные дела». По словам артиста, его герой будет не привычным злодеем, а более сложным и трагическим персонажем. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Киркоров заявил, что хочет показать зрителям настоящую сущность Кощея и раскрыть его историю с неожиданной стороны. При этом певец с юмором отметил, что образ ему практически близок.





«Я всю жизнь и был Кощеем, только без второго слога — без Бессмертного. Я смертен, к сожалению», — пошутил артист.