Певицу Селену Гомес и её мать обвинили в мошенничестве
Певицу Селену Гомес, её мать Мэнди Тифи и бывшую бизнес-партнёршу Даниэллу Пирсон обвинили в мошенничестве. Разбирательство связано со стартапом Wondermind, посвящённым теме ментального здоровья. Об этом сообщает CNN.
По утверждению пяти инвесторов, девушки убедили их вложить в компанию почти $1,2 млн, обещая партнёрства с крупными брендами, рекламные контракты и запуск собственного приложения. Однако, как заявляют истцы, с момента основания проекта в 2021 году обещанные планы так и не были реализованы.
Инвесторы потребовали вернуть вложенные средства, выплатить компенсацию и возместить судебные расходы. Теперь обстоятельства сотрудничества и финансовые претензии сторон предстоит рассмотреть в рамках судебного разбирательства.
Сама история может стать серьёзным ударом по Wondermind, который позиционировался как проект о поддержке ментального здоровья и должен был объединить вокруг этой темы аудиторию Гомес.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России