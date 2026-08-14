Певицу Селену Гомес и её мать обвинили в мошенничестве

14 августа 2026, 12:07

Инвесторы требуют от певицы Селены Гомес и её матери вернуть почти $1,2 млн

Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Певицу Селену Гомес, её мать Мэнди Тифи и бывшую бизнес-партнёршу Даниэллу Пирсон обвинили в мошенничестве. Разбирательство связано со стартапом Wondermind, посвящённым теме ментального здоровья. Об этом сообщает CNN.