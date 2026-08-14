Достижения.рф

Певицу Селену Гомес и её мать обвинили в мошенничестве

Инвесторы требуют от певицы Селены Гомес и её матери вернуть почти $1,2 млн
Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Певицу Селену Гомес, её мать Мэнди Тифи и бывшую бизнес-партнёршу Даниэллу Пирсон обвинили в мошенничестве. Разбирательство связано со стартапом Wondermind, посвящённым теме ментального здоровья. Об этом сообщает CNN.



По утверждению пяти инвесторов, девушки убедили их вложить в компанию почти $1,2 млн, обещая партнёрства с крупными брендами, рекламные контракты и запуск собственного приложения. Однако, как заявляют истцы, с момента основания проекта в 2021 году обещанные планы так и не были реализованы.

Инвесторы потребовали вернуть вложенные средства, выплатить компенсацию и возместить судебные расходы. Теперь обстоятельства сотрудничества и финансовые претензии сторон предстоит рассмотреть в рамках судебного разбирательства.

Сама история может стать серьёзным ударом по Wondermind, который позиционировался как проект о поддержке ментального здоровья и должен был объединить вокруг этой темы аудиторию Гомес.

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