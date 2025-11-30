Кирилл Туриченко раскроет пол ребёнка прямо на концерте «Иванушек International»
Кирилл Туриченко объяснил, почему выбрал концерт для проведения гендер-пати
Сегодня на концерте группы «Иванушки International» зал станет свидетелем трогательного момента: Кирилл Туриченко и его супруга объявят пол своего будущего ребёнка прямо со сцены. Об этом сообщает Super.
Музыкант признался, что идея провести гендер-пати во время выступления родилась спонтанно, но быстро получила поддержку.
По словам артиста, они долго думали, когда именно сделать долгожданное объявление.
«Ну а когда, когда мы узнаем. Вот мы думаем, сейчас концерты пройдут, у нас как раз будет УЗИ-обследование. Так надо делать это всё вместе. Даша говорит: «Да, давай на концерте». Я спрашиваю: «Ты не побоишься?». Она ответила «нет». И решили, что сделаем на концерте», — рассказал он.Ранее Туриченко рассказывал журналистам, что они с супругой Дарьей мечтают о большой семье и собственном уютном доме. Певец признавался, что с нетерпением ждёт нового этапа своей жизни и хочет создать по-настоящему тёплое семейное «гнёздышко».