Кирилл Туриченко раскроет пол ребёнка прямо на концерте «Иванушек International»

30 ноября 2025, 20:35

Кирилл Туриченко объяснил, почему выбрал концерт для проведения гендер-пати

Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

Сегодня на концерте группы «Иванушки International» зал станет свидетелем трогательного момента: Кирилл Туриченко и его супруга объявят пол своего будущего ребёнка прямо со сцены. Об этом сообщает Super.





Музыкант признался, что идея провести гендер-пати во время выступления родилась спонтанно, но быстро получила поддержку.



По словам артиста, они долго думали, когда именно сделать долгожданное объявление.





«Ну а когда, когда мы узнаем. Вот мы думаем, сейчас концерты пройдут, у нас как раз будет УЗИ-обследование. Так надо делать это всё вместе. Даша говорит: «Да, давай на концерте». Я спрашиваю: «Ты не побоишься?». Она ответила «нет». И решили, что сделаем на концерте», — рассказал он.