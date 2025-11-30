«Мы круто отдохнули»: Собчак высмеяла Долину на фоне скандала с мошенниками
Ксения Собчак «уколола» Ларису Долину шуткой про «невменяемость» и деньги
Пока Лариса Долина переживает волну критики и отмены — поклонники массово сдают билеты, а в сети продолжается шквал негатива — Ксения Собчак с иронией вмешалась в обсуждение громкого скандала вокруг певицы.
В своём Telegram Собчак саркастически намекнула на иск Долиной о признании сделки по продаже квартиры недействительной из-за того, что она якобы не осознавала своих действий.
«Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае. Настоятельно прошу суд взыскать с организаторов деньги в нашу пользу, так как мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить», — написала журналистка под видео из отдыха в Китае.Напомним, в прошлом году Долина стала жертвой аферистов — они убедили её продать квартиру. Позже певица потребовала через суд отменить сделку, утверждая, что находилась в состоянии, когда не могла контролировать свои решения. В результате покупатель недвижимости оказался и без жилья, и без денег, что вызвало бурную реакцию общественности.