«Мы круто отдохнули»: Собчак высмеяла Долину на фоне скандала с мошенниками

30 ноября 2025, 20:08

Ксения Собчак «уколола» Ларису Долину шуткой про «невменяемость» и деньги

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Пока Лариса Долина переживает волну критики и отмены — поклонники массово сдают билеты, а в сети продолжается шквал негатива — Ксения Собчак с иронией вмешалась в обсуждение громкого скандала вокруг певицы.





В своём Telegram Собчак саркастически намекнула на иск Долиной о признании сделки по продаже квартиры недействительной из-за того, что она якобы не осознавала своих действий.





«Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае. Настоятельно прошу суд взыскать с организаторов деньги в нашу пользу, так как мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить», — написала журналистка под видео из отдыха в Китае.