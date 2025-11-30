«Благородная, верная»: звёздные родители Маша и Роберт Герберы раскрыли имя своей дочери

30 ноября 2025, 17:47

Маша и Роберт Герберы назвали новорождённую дочь Адель

Маша и Роберт Герберы (Фото: Instagram* / @thegerbers_)

Маша и Роберт Герберы поделились с подписчиками именем своей новорождённой дочери.