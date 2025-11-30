«Благородная, верная»: звёздные родители Маша и Роберт Герберы раскрыли имя своей дочери
Маша и Роберт Герберы поделились с подписчиками именем своей новорождённой дочери.
Пара признаётся, что выбор дался непросто: учитывая необычную фамилию и отчество, им хотелось найти красивое и гармоничное имя.
В итоге малышку назвали Адель, что означает «благородная, честная, верная». Маша выразила надежду, что со временем дочь осознает значение своего имени.
Поклонники пары сразу присоединились к поздравлениям, отметив, что имя прекрасно сочетается с фамилией и звучит очень гармонично. Напомним, что Маша и Роберт вместе с школьных лет, а после восьми лет отношений поженились; дочь родилась 8 ноября 2025 года.
