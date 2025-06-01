Кирилл Жандаров и Мария Валешная стали родителями во второй раз
Накануне выяснилось, что в семье Кирилла Жандарова случилось пополнение. Жена Мария Валешная родила ему второго ребенка.
Прекрасными новостями 42-летний актер поделился в соцсетях. Он выложил кадры из родильной палаты, на которых стоит перед ребенком. Оказалось, что малыш появился на свет пару дней назад.
«30.05.25. 19:19. 3700. Саша», — отметил артист.
В комментариях фанаты уже принялись поздравлять Жандарова. Некоторые удились такой новости, ведь пара не афишировала беременность 38-летней Марии Валешной.
«Ого! Поздравляю»; «Вот это я понимаю новости!»; «Как здорово, ребята! Здоровья и много счастья в жизни»; «Ухо ты! Как здорово!» — подчеркнули фолловеры.
Кирил и Мария вместе уже более десяти лет. Чувства между артистами вспыхнули на съемках картины «Дорога в пустоту». Потом пара сыграла свадьбу, и в 2013-м Валежная родила сына. Наследника назвали Валерием.
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