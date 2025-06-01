Кирилл Жандаров и Мария Валешная стали родителями во второй раз

01 июня 2025, 12:17

Мария Валешная и Кирилл Жандаров (Фото: Инстаграм* @kirill_zhandarov)

Накануне выяснилось, что в семье Кирилла Жандарова случилось пополнение. Жена Мария Валешная родила ему второго ребенка.





Прекрасными новостями 42-летний актер поделился в соцсетях. Он выложил кадры из родильной палаты, на которых стоит перед ребенком. Оказалось, что малыш появился на свет пару дней назад.





«30.05.25. 19:19. 3700. Саша», — отметил артист.

Кирилл Жандаров (Фото: Инстаграм* @kirill_zhandarov)



«Ого! Поздравляю»; «Вот это я понимаю новости!»; «Как здорово, ребята! Здоровья и много счастья в жизни»; «Ухо ты! Как здорово!» — подчеркнули фолловеры.