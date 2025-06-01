«Репутации придет конец»: Анне Седоковой грозят разоблачением
Семья Яниса Тиммы пригрозила Анне Седоковой концом репутации
Родственники покойного мужа Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы — намерены добиться возврата части его средств. Адвокат семьи Маргарита Гаврилова заявила о готовности обнародовать компрометирующую информацию, если певица не пойдет на контакт.
«Я не обнародую пока некую информацию, еще жду. Но если обнародую, то ее репутации придет конец. Речь идет не о переписке с Янисом. Это другое, что мы собирали по крупицам, смогли восстановить. Откуда я узнала про то, что у них было много совместных квартир? При открытии наследственного дела мы выяснили, какое имущество было и что с ним стало. Учитывая, что родственники Анны тоже молчат, мы пришли к выводу, что она их заинтересовала финансово», — сообщила она Woman.ru.У артистки хотят отсудить 60 миллионов рублей с продажи московской квартиры, купленной бывшими супругами в прошлом году. Также выяснилось, что сын Тиммы от первого брака не вписан в спортивную страховку, оформленную в США.
«Мы будем оспаривать документы по части сделок с недвижимостью. Свои шансы оцениваем как 70 на 30 в нашу пользу», — заключила адвокат.Срок досудебной претензии к Седоковой истекает на следующей неделе. Однако она пока не комментирует ситуацию.
*Запрещен в РФ