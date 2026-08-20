«Киркоров, Басков и SHAMAN: продюсер назвал артистов, которые могли бы выступить с Канье Уэстом

20 августа 2026, 14:30

Продюсер Турцев: на сцену с Канье Уэстом мог бы выйти Скриптонит и Хаски

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Скриптонит, Хаски, Мияги, Филипп Киркоров, Николай Басков и SHAMAN могли бы дополнить своим появлением выступление американского рэпера Канье Уэста, которое состоится в Петербурге в октябре. Такое мнение выразил новосибирский музыкальный продюсер и основатель местного лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев.





По его словам, наилучшей кандидатурой среди русских артистов для дуэта с Уэстом является Скриптонит. Оба этих артиста не боятся делать музыку необычной. Они не просто читают рэп на сцене, а уделяют много внимания биту, атмосфере, звуку, вокалу и общей картине трека. С Хаски американского рэпера объединяют мрачная атмосфера, необычные тексты, сильные образы и любовь к нестандартным решениям, считает эксперт.





«Еще Мияги тоже где-то рядом со Скриптонитом — у него есть любовь к атмосфере, где важны не только слова, но и настроение трека. Он умеет делать спокойный, мелодичный и глубокий звук. Вокал Мияги отлично подошел бы на припев для Канье», — отметил Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск.