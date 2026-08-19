«Такого уровня нет»: Продюсер Матвиенко сравнил концерты Димы Билана и Канье Уэста
Продюсер Матвиенко заявил об отсутствии в России шоу уровня западных артистов
Продюсер Игорь Матвиенко объяснил разницу в восприятии зрителями концертов российских и западных звёзд, сравнив концертные шоу Димы Билана и Канье Уэста.
В беседе с NEWS.ru Матвиенко напомнил, что публика ранее раскритиковала масштабную сцену на шоу Билана в «ВТБ Арене», но при этом мгновенно раскупила все билеты на выступление Уэста на «Газпром Арене».
«Такого уровня, как они делают шоу, у нас нет. Хотя у нас прекрасные артисты», — пояснил эксперт.При этом продюсер отметил, что давно следит за творчеством американской певицы Билли Айлиш. Недавно он посмотрел её фильм Hit Me Hard and Soft, посвящённый туру и концертным выступлениям. Матвиенко обратил внимание на техническую сторону: Айлиш работает в центре огромного стадиона, и даже её шёпот слышен без использования ушных мониторов.