«Такого уровня нет»: Продюсер Матвиенко сравнил концерты Димы Билана и Канье Уэста

19 августа 2026, 22:43

Продюсер Матвиенко заявил об отсутствии в России шоу уровня западных артистов

Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

Продюсер Игорь Матвиенко объяснил разницу в восприятии зрителями концертов российских и западных звёзд, сравнив концертные шоу Димы Билана и Канье Уэста.





В беседе с NEWS.ru Матвиенко напомнил, что публика ранее раскритиковала масштабную сцену на шоу Билана в «ВТБ Арене», но при этом мгновенно раскупила все билеты на выступление Уэста на «Газпром Арене».

«Такого уровня, как они делают шоу, у нас нет. Хотя у нас прекрасные артисты», — пояснил эксперт.