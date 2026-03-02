Киркоров мог заработать свыше 200 млн рублей за три концерта

02 марта 2026, 02:27

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Доходы Филиппа Киркорова от трех выступлений в Москве могут превысить 200 миллионов рублей. Концерты поп‑короля российской эстрады прошли в конце зимы, а также 1 марта.