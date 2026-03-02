Киркоров мог заработать свыше 200 млн рублей за три концерта
Доходы Филиппа Киркорова от трех выступлений в Москве могут превысить 200 миллионов рублей. Концерты поп‑короля российской эстрады прошли в конце зимы, а также 1 марта.
Согласно подсчетам Ura.ru, выступление 27 февраля на «Live Арене» оказалось почти полностью аншлаговым. Из 11 тысяч билетов лишь 26 остались непроданными. Выручка составила, по данным издания, составила 70,469 миллиона рублей.
Концерт, состоявшийся 28 февраля, принес артисту более 68 миллионов рублей. При этом 77 билетов остались невыкупленными, из‑за чего Киркоров недополучил около 1,4 миллиона рублей.
Мартовское шоу собрало почти 61,5 миллиона рублей. Однако 1 149 билетов (на сумму 1,3 миллиона рублей) так и не нашли покупателей.
В общей сложности за три концерта артист мог недополучить 13,155 миллиона рублей из‑за нераспроданных тикетов. Приведенные подсчеты отражают только выручку от продажи билетов и не учитывают концертные расходы.
