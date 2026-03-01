«Друзья-стервятники», миллионные долги и скандал на поминках: что пришлось пережить Вячеславу Зайцеву и кому досталось его наследство?
Легенда мировой моды, художник, который первым прорубил «железный занавес» своими яркими ситцами и заставил Париж аплодировать советскому стилю. 2 марта Вячеславу Зайцеву могло бы исполниться 87 лет. Человек-эпоха, которого на Западе окрестили «Красным Диором», он умел создавать прекрасное на подмостках, но так и не смог сшить лоскутное одеяло собственного счастья. За блеском его безупречных нарядов скрывались предательство, многолетняя война с близкими и полное одиночество. О том, как «сын прачки» покорил мир, почему лишился семьи и кто добил его модную империю после смерти, — в материале «Радио 1».
Биография Вячеслава ЗайцеваБудущая звезда моды родился 2 марта 1938 года в ивановской семье, которую некогда называли «врагами народа». Отец ушел на фронт, попал в плен, бежал и дошел до Берлина, но вместо награды на Родине получил лагеря как «изменник». До 20 лет будущий кутюрье носил фамилию матери — Кокурин, скрываясь от позора. Мать, Мария Ивановна, работала прачкой и уборщицей, но, как вспоминал сам Зайцев, даже в нищете умудрялась выглядеть элегантно — красная помада и идеальная прическа стали тем идеалом женственности, который он потом проецировал на всех своих моделей.
Путь Зайцева к мировой славе был тернист. Окончив Ивановский химико-технологический техникум, он отправился покорять Москву. Первая же его коллекция спецодежды для женщин-работниц, созданная на фабрике в Бабушкине, была разгромлена советским худсоветом как «антисоветская». Но, по иронии судьбы, именно эти эскизы, опубликованные французским журналом Paris Match, перевернули его жизнь. Париж ахнул: в СССР нашелся художник, способный бросить вызов серости. Сам Пьер Карден и Марк Боан из Dior разыскали молодое дарование, а мировая пресса мгновенно навесила ярлык «Красный Диор».
В 1974 году чехословацкий журнал «Кветы» поставил Зайцева в один ряд с самими Вортом, Пуаре, Шанель и Диором, назвав его выдающимся модельером столетия. Он одевал звезд первой величины: от Любови Орловой и Муслима Магомаева до Аллы Пугачевой и Андрея Миронова. Именно Зайцев создал легендарную олимпийскую форму сборной СССР-80 и те самые яркие наряды, в которых героиня Натальи Селезневой дефилировала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».
В 1982 году он основал собственный Дом моды на проспекте Мира, который стал Меккой для всех, кто хоть что-то понимал в стиле. Но, создавая моду для миллионов, для себя он так и не смог создать главное — крепкий тыл.
Разбитое сердце и «другая семья»Личная жизнь Зайцева — это череда потерь и непонимания, которую он сам часто объяснял просто: «расплата за талант». Единственной настоящей женщиной в своей жизни он считал мать, а все остальные романы были обречены на провал.
В 24 года он женился на красавице Марине, дочери военного летчика и балерины. Свекровь сразу возненавидела зятя, считая его «бедным сыном прачки», который позарился на жилплощадь. Молодых даже не пустили в квартиру — шампанское они пили на лестничной клетке, а ютились в полуподвале у дворничихи. В 1960 году родился сын Егор, но счастье длилось недолго.
«С Маришей мы прожили девять лет. Но ее мама — моя теща — почему-то решила, что я женился на Марине из-за квартиры. Семейные отношения были натянутыми всё время, пока нас не развели и не выгнали меня из дома», — с горечью признавался кутюрье в интервью «Экспресс газете».
После развода Зайцеву объявили настоящий бойкот, и сына он не видел 14 лет.
Вторая попытка создать семью с художницей по трикотажу Инной тоже провалилась. Они прожили вместе около двух лет, но и эти отношения модельер оборвал. Всю оставшуюся жизнь Зайцев прожил один. Его главной драмой стали отношения с сыном Егором, который тоже стал модельером. Зайцев-старший с ужасом вспоминал, как однажды, по зову сердца, ворвался в квартиру сына и застал его с винтовкой в руках — Егор собирался уйти из жизни на почве проблем с наркотиками.
Сына он тогда спас, но спасти отношения не смог. В последние годы жизни Вячеслав Михайлович жаловался, что не может дозвониться до сына: «Я пытаюсь сделать это каждый день и ни разу не связался с ним. Не знаю, почему не общается. Он талантливый парень, но не хочет быть, как я».
Друзья-стервятники и разорениеВ отличие от многих коллег, Зайцев не был замешан в громких светских скандалах с драками или пьяными дебошами. Главный скандал его жизни разворачивался тихо и цинично — вокруг его же наследия и денег. Когда здоровье мастера пошатнулось (в 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона, он перенес два инсульта и чудом избежал ампутации ноги после страшной аварии 1971 года), вокруг него тут же образовался круг «помощников». Вдову Иосифа Кобзона, Нелли, возмутило то, что она увидела на одном из последних дней рождения Зайцева.
«По его ли вине или по вине его окружения, но Дом моды Зайцева прогорел. А уж когда Слава заболел, так называемые друзья его просто использовали. Таскали на мероприятия как куклу», — рассказывала Кобзон изданию 7days.ru.
Сын Егор и вовсе обвинял окружение отца в воровстве и мошенничестве. После смерти Зайцева выяснилось, что на его счетах почти нет денег, а элитный дом в Каблуково, по словам наследника, находился в ужасающем состоянии: «Сгнившие кухонные столы, а в опустевшей кладовке в подвале — многолетний черный грибок, опасный для жизни». Помимо этого, на ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева» висели долги на сумму более 58 миллионов рублей.
Прощание с модельером30 апреля 2023 года Вячеслава Зайцева не стало. Он умер на 86-м году жизни в больнице подмосковного Щёлково от внутреннего кровотечения, вызванного язвой желудка. Страна потеряла гения, но трагедия разыгралась уже после ухода маэстро.
Похороны обнажили всю глубину семейного кризиса. Место на Жегаловском кладбище, выбранное сыном Егором, тут же подверглось критике — поклонники посчитали его недостойным для человека мирового уровня. Но самым страшным ударом стало поведение внучки Марии, на которую Зайцев возлагал огромные надежды. Он мечтал, что именно она продолжит его дело, растил её, учил. Однако Маруся не пришла на поминки деда. Девушка обиделась на Егора за организацию прощания. Маруся настаивала, что церемонию прощания нужно провести в Доме моды, но сын поступил по-своему.
Похоже, «проблема отцов и детей» в роду Зайцевых оказалась неразрешимой. Друзья семьи сетовали, что Егор даже не оповестил многих многолетних друзей Вячеслава Михайловича о месте прощания, собрав лишь узкий круг.
Наследие ЗайцеваПосле смерти отца Егор Зайцев пытался взять управление остатками империи в свои руки, но судьба отвела ему для этого совсем мало времени — он умер от онкологии в июне 2024 года. Сегодня наследниками являются вдова Егора, Екатерина Ромашкина, и внучки — Мария и Анастасия.
В конце 2024 года эксперты заговорили о том, что от великой империи остались лишь руины. Адвокат Маргарита Гаврилова в одном из интервью вынесла суровый вердикт: «На данный момент это несуществующий бизнес, его нет, нулевые показатели по всем направлениям деятельности. Единственное, что есть на балансе акционерного общества, — это бетонные стены, здание».
Однако хаос продолжался недолго. Штурвал тонущего корабля взяла в свои руки вдова Егора Зайцева — Екатерина Ромашкина. Именно она сегодня является генеральным директором Дома моды и, судя по всему, реальным хранителем наследия семьи. Осенью 2025 года команда бренда Slava Zaitsev представила коллекцию pret-a-porter «Линия жизни» сезона осень-зима 2025/2026. Это был символический жест. Коллекция объединила три эпохи: архивные работы Вячеслава Михайловича, модели Егора Зайцева под брендом YeZ by Yegor Zaitsev и новые разработки экспериментального цеха. Режиссером показа выступила лично Екатерина Ромашкина, а среди почетных гостей была Татьяна Михалкова с фондом «Русский Силуэт» — давний друг и партнер семьи.
А в январе 2026 года Дом моды провел ежегодный Староновогодний показ, который сам Зайцев называл «самым душевным праздником в году». Гостей ждала настоящая сенсация: на подиум вышли модели из двух малоизвестных коллекций Егора Зайцева 2000-2001 годов. Это был ход, рассчитанный на ценителей: показать «недописанный текст», черновики, рождение мысли. В программе значились и оригинальные наряды самого мэтра — яркие орнаментальные ансамбли, знаменитые платья с кокошниками и мужская классика идеального кроя.