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Киркоров не пришел в суд по иску на 11 млн рублей из-за дня рождения

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров не явился на судебное заседание по иску на 11 млн рублей против мастера отделки полов Георгия Барановского, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
На заседании, состоявшимся в Калининском суде Санкт-Петербурга, был представитель короля отечественной эстрады. Отмечалось, что артист не пришел на суд, так как праздновал свой 58-й день рождения. Причиной разбирательства стало то, что Филипп не принял работу Барановского из-за огромного количества нарушений.

«Филипп Бедросович прекрасно знает, какие были допущены нарушения строительных норм правил. Согласно заключению нашего строительного специалиста, речь идет о сколах, задирах, больших трещинах», — отметил представитель Киркорова.

Барановский же заявил, что опровергает обвинения и надеется на проведение независимой экспертизы. Он подчеркнул, что ему не заплатили 500 тысяч рублей за последние два месяца работы. Со слов мастера, у него снизился поток клиентов из-за произошедшего.

Новое заседание по иску запланировано на май 2025 года.

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#артист
#киркоров
«Мы расстались»: Николаю Сердюкову пришлось пойти на трудный шаг в отношениях с Ксенией Бородиной
Ксения Бородина улетела на курорт без жениха Николая Сердюкова
30 апреля 2025, 21:46

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @serdiukov_kolya)

Возлюбленному Ксении Бородиной пришлось пойти на трудный шаг. Николай Сердюков впервые за год отношений оставляет будущую жену на целых восемь дней.
В среду блогер сообщил, что ему пришлось впервые расстаться с возлюбленной. Ксения и Николай не будут видеться больше недели. Выяснилось, что телезвезда отправилась в путешествие, а Сердюков не смог составить ей компанию из-за нового рабочего проекта.

«Впервые за год мы расстаемся с этой малышкой на 8 дней. Утром отвез девчонок в аэропорт, они улетели большой компанией на море. А я уже завтра вылетаю на новый проект», – сообщил Сердюков в личном блоге.
Также Николай ответил хейтерам, которые упрекают его в равнодушии к дочери от первого брака. Блогер опубликовал снимок, который сделал во время спортивных состязаний маленькой Николь.

«Отчитываюсь перед теми, кто пишет, что я плохой отец и не хожу на соревнования дочери. Видимо, началось весеннее обострение», – заключил Сердюков.
Николай Сердюков с дочерью Николь (фото: Telegram @serdiukov_kolya)

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#отношения
#любовь
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Незамужняя визажистка Михаила Галустяна беременна. Неужели девушка ждёт ребёнка от артиста?
Галустян мог уйти от жены к своей визажистке, которая ждёт ребёнка
30 апреля 2025, 21:31

Михаил Галустян (фото: Instagram* @m_galustyan)

Актёр Михаил Галустян мог развестись с женой ради своей визажистки Милены, с которой он познакомился на съёмках «Новых звёзд в Африке». Такую версию выдвинул Telegram-канал «Светский хроник».
Милена работает с артистом уже, как минимум, два года. А теперь появились сведения, что незамужняя девушка внезапно забеременела. Не исключено, что визажистка ждёт ребёнка именно от Галустяна, который нередко появляется в её сторис.

К тому же, на такие мысли наталкивает и сообщение Галустяна о разводе. Артист уточнил, что расстался с супругой ещё в прошлом году и, по всей видимости, до этого не было повода раскрывать подробности личной жизни. Вероятно, в скором времени Михаил расскажет о новых отношениях и, возможно, даже о беременности Милены.

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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

*запрещён в РФ
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#брак
#артист
#девушка
#беременность
#измена
#развод
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Возлюбленная Гуфа прокомментировала слухи о свадьбе с рэпером
Разият Салахова опровергла свадьбу с Гуфом и объявила, что не хочет замуж
30 апреля 2025, 21:18

Гуф (Алексей Долматов) и Разият Салахова

Недавно в инфополе появились сообщения о тайной свадьбе Гуфа (Алексея Долматова) с его возлюбленной Разият Салаховой. Один из фанатов музыканта заявил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.
Девушка рэпера прокомментировала распространившиеся слухи. Журналисты поинтересовались у девушки, была ли свадьба на самом деле. Вопрос показался Раият забавным. Оказалось, что бракосочетания не было.

«Я сейчас не хочу замуж. Даже не планирую», — призналась она в беседе с изданием Super.

Известно, что Гуф сделал Салаховой предложение на концерте в 2024 году.

Стоит напомнить, что Долматов заключал брак дважды. Первой супругой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Пара развелась в 2014 году. Потом артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер женился на Юлии Королевой, которая подарила ему дочь Тину. В 2023 году они расстались.

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#свадьба
#отношения
#рэп
#артист
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Молодую жену Петросяна неожиданно приплели к скандалу с разводом Галустяна
30 апреля 2025, 20:41

Михаил Галустян и Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @m_galustyan, @bruhunova)

Наталья Штурм довольно эмоционально высказалась о разводе Михаила Галустяна. Певица неожиданно приплела к скандалу молодую жену Петросяна Татьяну Брухунову.
Артистка была шокирована новостью о разводе актёра после 18 лет брака. Штурм предположила, что Галустян мог последовать примеру Евгения Петросяна, поэтому бросил жену и двоих дочерей.

«Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит и соблазнов много. И что институт семьи трещит по швам в современных реалиях. Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни адьюлтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?», – заявила Штурм в личном блоге.
Однако, по слухам, развёлся Галустян ещё в прошлом году, просто отказался раскрывать подробности личной жизни. Поговаривают, что инициатором расставания стал именно артист, загулявший на стороне.

Также есть версия, что Галустян решился рассказать о разводе, поскольку готовится объявить о новых отношения.

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*запрещён в РФ
#любовь
#семьи
#брак
#мужчина
#отношения
#артист
#развод
#скандал
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Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте
Ревва раскрыл, что Киркоров получил ожог второй степени во время концерта
30 апреля 2025, 20:40

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Во время концерта в Санкт-Петербурге, когда на Филиппе Киркорове загорелась одежда, певец получил ожог второй степени. Об этом заявил шоумен Александр Ревва.
Исполнитель хита «Зацепила» разговаривал с королем отечественной эстрады после случившегося. Александр Ревва признался, что видел кадры и назвал это «ужасом».

«Он мне сказал, что ожог второй степени», — откровенничал артист в шоу «1 1» на «Новом Радио».

Стоит напомнить, что у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Это произошло на его выступлении в БКЗ «Октябрьский». Экс-супруга Примадонны подняли на высоту, потом зажегся фейерверк и загорелась куртка. Киркоров закричал, а когда его спустили на сцену, объявил, что обжегся.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как узнал о смерти отца Бедроса, народного артиста России. Он отметил, что это было на съемке, прямо в кадре.

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#киркоров
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