Киркоров не пришел в суд по иску на 11 млн рублей из-за дня рождения

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Певец Филипп Киркоров не явился на судебное заседание по иску на 11 млн рублей против мастера отделки полов Георгия Барановского, сообщил Телеграм-канал «Mash на Мойке».
На заседании, состоявшимся в Калининском суде Санкт-Петербурга, был представитель короля отечественной эстрады. Отмечалось, что артист не пришел на суд, так как праздновал свой 58-й день рождения. Причиной разбирательства стало то, что Филипп не принял работу Барановского из-за огромного количества нарушений.
Барановский же заявил, что опровергает обвинения и надеется на проведение независимой экспертизы. Он подчеркнул, что ему не заплатили 500 тысяч рублей за последние два месяца работы. Со слов мастера, у него снизился поток клиентов из-за произошедшего.
Новое заседание по иску запланировано на май 2025 года.
Читайте также:
Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили
Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте
Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
«Филипп Бедросович прекрасно знает, какие были допущены нарушения строительных норм правил. Согласно заключению нашего строительного специалиста, речь идет о сколах, задирах, больших трещинах», — отметил представитель Киркорова.
Барановский же заявил, что опровергает обвинения и надеется на проведение независимой экспертизы. Он подчеркнул, что ему не заплатили 500 тысяч рублей за последние два месяца работы. Со слов мастера, у него снизился поток клиентов из-за произошедшего.
Новое заседание по иску запланировано на май 2025 года.
Читайте также:
Новый скандал с Киркоровым: его подругу-мошенницу разоблачили
Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте
Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
Ольга Енгалычева