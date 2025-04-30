Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос об Алле Пугачёвой. Певец сделал вид, будто не слышит, пишет издание Московский комсомолец.
30 апреля поп-королю исполнилось 85 лет, а 15 числа 76-летие отмечала его бывшая жена. Многие поклонники интересуются, поздравил ли её Киркоров.
Журналисты задали артисту соответствующий вопрос на презентации нового клипа на его песню «Везувий». В этот вечер Киркоров активно общался с гостями и журналистами. Однако далеко не все вопросы понравились исполнителю.
Ранее Киркоров сообщал, что его общение с Пугачёвой полностью прекратилось после объезда певицы из России.
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Журналисты задали артисту соответствующий вопрос на презентации нового клипа на его песню «Везувий». В этот вечер Киркоров активно общался с гостями и журналистами. Однако далеко не все вопросы понравились исполнителю.
«Филипп, а Аллу Борисовну с днём рождения поздравили?», – задала вопрос журналистка.Вместо ответа Киркоров лишь улыбнулся и сделал вид, будто не услышал. После он поинтересовался: «Ну что, всё? Вопросы все?».
Ранее Киркоров сообщал, что его общение с Пугачёвой полностью прекратилось после объезда певицы из России.
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Анастасия Чинкова