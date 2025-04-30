Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Во время концерта в Санкт-Петербурге, когда на Филиппе Киркорове загорелась одежда, певец получил ожог второй степени. Об этом заявил шоумен Александр Ревва.
Исполнитель хита «Зацепила» разговаривал с королем отечественной эстрады после случившегося. Александр Ревва признался, что видел кадры и назвал это «ужасом».
Стоит напомнить, что у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Это произошло на его выступлении в БКЗ «Октябрьский». Экс-супруга Примадонны подняли на высоту, потом зажегся фейерверк и загорелась куртка. Киркоров закричал, а когда его спустили на сцену, объявил, что обжегся.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как узнал о смерти отца Бедроса, народного артиста России. Он отметил, что это было на съемке, прямо в кадре.
Читайте также:
Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
Певица Лада Дэнс призналась, что отдала бы свою яйцеклетку Филиппу Киркорову
Раскрыла тайну своего рождения? О чем впервые рассказала 12-летняя дочь Филиппа Киркорова
«Он мне сказал, что ожог второй степени», — откровенничал артист в шоу «1+1» на «Новом Радио».
Стоит напомнить, что у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Это произошло на его выступлении в БКЗ «Октябрьский». Экс-супруга Примадонны подняли на высоту, потом зажегся фейерверк и загорелась куртка. Киркоров закричал, а когда его спустили на сцену, объявил, что обжегся.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как узнал о смерти отца Бедроса, народного артиста России. Он отметил, что это было на съемке, прямо в кадре.
Читайте также:
Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
Певица Лада Дэнс призналась, что отдала бы свою яйцеклетку Филиппу Киркорову
Раскрыла тайну своего рождения? О чем впервые рассказала 12-летняя дочь Филиппа Киркорова
Ольга Енгалычева