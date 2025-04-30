Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте

Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте

Ревва раскрыл, что Киркоров получил ожог второй степени во время концерта
Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Во время концерта в Санкт-Петербурге, когда на Филиппе Киркорове загорелась одежда, певец получил ожог второй степени. Об этом заявил шоумен Александр Ревва.
Исполнитель хита «Зацепила» разговаривал с королем отечественной эстрады после случившегося. Александр Ревва признался, что видел кадры и назвал это «ужасом».

«Он мне сказал, что ожог второй степени», — откровенничал артист в шоу «1+1» на «Новом Радио».

Стоит напомнить, что у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Это произошло на его выступлении в БКЗ «Октябрьский». Экс-супруга Примадонны подняли на высоту, потом зажегся фейерверк и загорелась куртка. Киркоров закричал, а когда его спустили на сцену, объявил, что обжегся.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как узнал о смерти отца Бедроса, народного артиста России. Он отметил, что это было на съемке, прямо в кадре.

Читайте также:

Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой

Певица Лада Дэнс призналась, что отдала бы свою яйцеклетку Филиппу Киркорову

Раскрыла тайну своего рождения? О чем впервые рассказала 12-летняя дочь Филиппа Киркорова
#ожоги
#певец
#шоу
#артист
#киркоров
Молодую жену Петросяна неожиданно приплели к скандалу с разводом Галустяна
30 апреля 2025, 20:41

Михаил Галустян и Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @m_galustyan, @bruhunova)

Наталья Штурм довольно эмоционально высказалась о разводе Михаила Галустяна. Певица неожиданно приплела к скандалу молодую жену Петросяна Татьяну Брухунову.
Артистка была шокирована новостью о разводе актёра после 18 лет брака. Штурм предположила, что Галустян мог последовать примеру Евгения Петросяна, поэтому бросил жену и двоих дочерей.

«Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит и соблазнов много. И что институт семьи трещит по швам в современных реалиях. Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни адьюлтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?», – заявила Штурм в личном блоге.
Однако, по слухам, развёлся Галустян ещё в прошлом году, просто отказался раскрывать подробности личной жизни. Поговаривают, что инициатором расставания стал именно артист, загулявший на стороне.

Также есть версия, что Галустян решился рассказать о разводе, поскольку готовится объявить о новых отношения.

Читайте также:

Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?

Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Татьяна Брухунова благодарит Евгения Петросяна за внимание и заботу

*запрещён в РФ
#любовь
#семьи
#брак
#мужчина
#отношения
#артист
#развод
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я хочу лишить себя имени»: Ольга Серябкина пошла на неожиданный шаг
Ольга Серябкина лишила себя имени и теперь будет выступать только под фамилией
30 апреля 2025, 20:25

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)

Ольга Серябкина лишила себя имени. Теперь певица будет выступать исключительно под своей фамилией.
О неожиданном решении 40-летней звезды сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Я хочу лишить себя сама своего имени. Кто-то кого-то лишает, а я лишаю сама себя имени. Я решила, что оно мне больше не нужно, я теперь буду просто Серябкиной», – заявила бывшая солистка группы Serebro.
Напомним, что в 2020 году Серябкина тайно вышла замуж за возлюбленного Георгия Начкебия, который младше её на три года. В 2021 году Ольга впервые стала мамой, родив мужу сына Луку.

Читайте также:

«Как и в детстве»: экс-солистка группы «Серебро» показала свой день рождения

«Вообще круто»: Ольга Серябкина впервые высказалась об исполнении своих песен группой SEREBRO

Эскотр-услуги, однополая любовь* и роман с Фадеевым? Слухи о том, как Ольга Серябкина добилась популярности на сцене

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
#любовь
#звёзды
#серебро
#певица
#концерт
#имена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшая Тимати Решетова перетягивает на себя внимание после новости о беременности Ивановой
Решетова перетягивает внимание на себя после новости о беременности Ивановой
30 апреля 2025, 19:57

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Несколько дней назад невеста Тимати Валентина Иванова подтвердила сообщения о своей беременности. Кажется, информация дошла и до бывшей рэпера Анастасии Решетовой.
Пока Валентина принимает поздравления с первой беременностью, Анастасия вспоминает, как преобразилась после рождения ребёнка. В 2019 году она родила от Тимати сына Ратмира. Спустя год после этого пара рассталась.

«Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моём случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму», – поделилась блогер в личном блоге.
Отметим, что с Ивановой Решетова не общается, а вот с Тимати регулярно взаимодействует и решает вопросы, касающиеся их маленького сына.

Мама рэпера Симона Юнусова не особо ладила с Решетовой, а вот Иванову приняла. Именно родительница исполнителя засветила на видео с отдыха округлившийся живот Валентины. Девушка находится приблизительно на 5 месяце беременности.

Читайте также:

Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына

«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием

Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
#роды
#блогер
#мама
#девушка
#беременность
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дилара честно высказалась о причинах расставания с Бустером: «Я его не предавала!»
Дилара честно рассказала о причинах расставания с Бустером
30 апреля 2025, 19:37

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)

Блогер Дилара Зинатуллина честно высказалась о проблемах в отношениях с бывшим возлюбленным – стримером Славой Бустером. Звезды соцсетей объявили о романе весной прошлого года, но меньше чем через год расстались.
Долгое время ходили слухи, что Дилара изменяла своему возлюбленному. Однако теперь раскрылась правда.

Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отношения с Диларой ему просто наскучили. При этом ранее он обещал девушке, что не станет публично раскрывать причины их расставания.

Дилара в личном блоге заявила, что в последнее время её удивляет поведение бывшего. Сначала он всё же проговорился о причинах расставания, а затем вообще переманил к себе охранника, который ранее работал на неё. Кроме того, на днях Бустер во время очередного стрима выбирал самую красивую стримершу. Для финала он выбрал свою бывшую и блогершу Лунаком, с которой у Дилары был конфликт.

«Обещания держать надо! Он то ли задеть меня как-то пытается, но движения недружественные. Когда люди с уважением и по-дружески относятся, так не делают! Но я же ему ничего плохого не сделала! Не предавала и не изменяла! Мы расстались на адекватной ноте... И сколько месяцев я наблюдаю такую фигню в свою сторону», – эмоционально высказалась Дилара.
Напомним, что ранее Дилара Зинатуллина состояла в браке с рэпером Моргенштерном*. Они заключили брак в 2021 году, но в 2023 объявили о разводе.

Читайте также:

Дилара расплакалась на шоу Утяшевой, когда рассказывала про Моргенштерна*

Стример Слава Бустер впервые назвал истинную причину расставания с Диларой

Год добивалась Моргенштерна*, но осталась ни с чем: как живет Дилара Зинатуллина и почему рассталась с Бустером

*признан Минюстом РФ иноагентом
#конфликт
#брак
#шоу
#отношения
#люди
#блогер
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уже поженился»: в соцсетях пишут о третьем браке рэпера Гуфа
Поклонники рэпера Гуфа заявили, что он женился в третий раз
30 апреля 2025, 19:19

Гуф (фото: Instagram* @therealguf)

В соцсетях пишут, что рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) женился в третий раз. Избранницей артиста стала Разият Салахова, которой он сделал предложение в ноябре прошлого года.
Один из поклонников Гуфа сообщил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.

«Он с новой бабехой уже поженился, знакомая их в ЗАГСе расписывала в Троицке», – написал фанат в комментариях.
При этом ни Долматов, ни Салахова официально не подтверждали заключение брака.

Напомним, что Алексей был женат дважды. Первой женой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Супруги развелись в 2014 году. После артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер заключил брак с Юлией Королевой, которая родила ему дочь Тину. В 2023 году пара рассталась.

Читайте также:

«У меня ветер еще гуляет в голове»: Гуф сравнил себя с Бастой в вопросе отношения к жизни

«Проверили со всех сторон»: Гуф с сестрой ушел с шоу «Cокровища императора»

«Успел отсидеть»: Невеста Гуфа поделилась ностальгическим видео о прошлом рэпера

*запрещён в РФ
#брак
#супруги
#отношения
#блогер
#артист
#загс
Следите за нашими новостями
в удобном формате