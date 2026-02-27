Достижения.рф

Роза Сябитова сделала неожиданный прогноз о романе Бероева с юной балериной

Роза Сябитова допустила возвращение Егора Бероева к Ксении Алфёровой
Телеведущая Роза Сябитова допустила возможность воссоединения актёра Егора Бероева с бывшей супругой Ксенией Алфёровой. Она заявила, что нынешний роман артиста с 21-летней балериной может закончиться разрывом.



В беседе с «NEWS.ru» Сябитова заявила, что мужчины среднего возраста, которые уходят к молодым партнёршам, нередко возвращаются в семью.

«Они (мужья. — прим. ред.) часто возвращаются. Потому что их с женами объединяет общая реальность: совместно нажитое имущество и дети. В определённый момент мужчина понимает, что трудно бегать за молодыми, что у них никакой другой мотивации, кроме денег, нет», — пояснила Роза.
Сваха считает такие союзы недолговечными: по её словам, они заканчиваются либо разрывом, либо проблемами со здоровьем у мужчины. При этом историю Бероева и Алфёровой Сябитова закрытой не считает.

Ранее стало известно о серьёзных финансовых потерях Егора Бероева после развода.
