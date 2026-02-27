Роза Сябитова сделала неожиданный прогноз о романе Бероева с юной балериной

27 февраля 2026, 19:49

Роза Сябитова допустила возвращение Егора Бероева к Ксении Алфёровой

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Телеведущая Роза Сябитова допустила возможность воссоединения актёра Егора Бероева с бывшей супругой Ксенией Алфёровой. Она заявила, что нынешний роман артиста с 21-летней балериной может закончиться разрывом.





В беседе с «NEWS.ru» Сябитова заявила, что мужчины среднего возраста, которые уходят к молодым партнёршам, нередко возвращаются в семью.

«Они (мужья. — прим. ред.) часто возвращаются. Потому что их с женами объединяет общая реальность: совместно нажитое имущество и дети. В определённый момент мужчина понимает, что трудно бегать за молодыми, что у них никакой другой мотивации, кроме денег, нет», — пояснила Роза.



