Роза Сябитова сделала неожиданный прогноз о романе Бероева с юной балериной
Телеведущая Роза Сябитова допустила возможность воссоединения актёра Егора Бероева с бывшей супругой Ксенией Алфёровой. Она заявила, что нынешний роман артиста с 21-летней балериной может закончиться разрывом.
В беседе с «NEWS.ru» Сябитова заявила, что мужчины среднего возраста, которые уходят к молодым партнёршам, нередко возвращаются в семью.
«Они (мужья. — прим. ред.) часто возвращаются. Потому что их с женами объединяет общая реальность: совместно нажитое имущество и дети. В определённый момент мужчина понимает, что трудно бегать за молодыми, что у них никакой другой мотивации, кроме денег, нет», — пояснила Роза.Сваха считает такие союзы недолговечными: по её словам, они заканчиваются либо разрывом, либо проблемами со здоровьем у мужчины. При этом историю Бероева и Алфёровой Сябитова закрытой не считает.
Ранее стало известно о серьёзных финансовых потерях Егора Бероева после развода.