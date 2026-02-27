«Белочки и выживание»: Волочкова четверо суток ждала яйца в немецкой клинике

27 февраля 2026, 19:19

Волочкова заявила, что трое суток не могла получить еду в немецкой клинике

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о сложностях питания во время реабилитации в немецкой клинике.





На премии «Bloggers music awards» артистка поделилась с Пятым каналом, что персонал медицинского учреждения не сразу обеспечил её привычным рационом.

«В чужой стране, где только немцы <…> едят эти сосиски в тесте, я три дня просила найти мне салатные листья и два яичка», — пожаловалась Волочкова.

«Это то, что мне было надо, я белочки ела и выживала», — пояснила артистка.