Гретцки лично поздравил Овечкина в раздевалке с повторением мирового рекорда

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)
Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки лично поздравил Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщил журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети X.
После матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Гретцки посетил раздевалку столичного клуба. Там он вручил Овечкину шайбу, которой россиянин забил 894-й гол, и сделал совместные фото с ним и командой.
Как уточнил журналист Том Гулитти, канадец также сфотографировался с двумя сыновьями российского форварда.
Овечкин оформил дубль в этом матче, сравнявшись с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До конца сезона «Вашингтон» проведёт шесть игр, начиная с выездного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.
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«Как ты? Поздравляю!», — сказал Гретцки Овечкину.Россиянин на вопрос ответил шуткой: мол, «потный и весь в пиве».
Как уточнил журналист Том Гулитти, канадец также сфотографировался с двумя сыновьями российского форварда.
Овечкин оформил дубль в этом матче, сравнявшись с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До конца сезона «Вашингтон» проведёт шесть игр, начиная с выездного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева