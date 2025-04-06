«Сейчас с ума сойдёт весь мир»: Ксения Собчак высказалась о рекордной шайбе Александра Овечкина

Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)
Ксения Собчак прокомментировала рекордную шайбу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в НХЛ. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец – футбиком, а может они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идёшь вперёд», – отметила Ксения Собчак.Она также добавила, что после этого важного исторического события весь мир сойдёт с ума, поскольку «сегодня можно».
Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.
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Анастасия Чинкова