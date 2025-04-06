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«Сейчас с ума сойдёт весь мир»: Ксения Собчак высказалась о рекордной шайбе Александра Овечкина

Собчак заявила, что весь мир сойдёт с ума после рекордной шайбы Овечкина
Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Ксения Собчак прокомментировала рекордную шайбу российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в НХЛ. Соответствующий пост журналистка опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Рекорд Овечкина говорит нам о том, что великим может стать любой. Будь твоя мать волейболисткой, отец – футбиком, а может они продавец овощей и полицейский. Чудеса случаются, если ты в них веришь и идёшь вперёд», – отметила Ксения Собчак.
Она также добавила, что после этого важного исторического события весь мир сойдёт с ума, поскольку «сегодня можно».

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.

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#спорт
Овечкин побил «вечный» рекорд Грецки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ
06 апреля 2025, 21:04

Александр Овечкин (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки. Исторический гол Овечкин забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», поразив ворота соотечественника Ильи Сорокина, пишет Telegram-канал SHOT.
В этот исторический момент сам Грецки находился на стадионе, также за игрой наблюдали мама, жена и дети Овечкина. На арене заранее установили восемь дополнительных камер, чтобы запечатлеть этот грандиозный гол сразу с нескольких ракурсов. Теперь Овечкин является лучшим снайпером в истории НХЛ.



Также напомним, что в этом сезоне Овечкин установил ещё несколько рекордов: он превзошёл Грецки по числу заброшенных шайб в первых периодах, побил рекорд Яромира Ягра по победным голам, обновил рекорд по сезонам с более чем 40 голами.

В этом сезоне российский хоккеист стал самым результативным игроком в возрастной категории старше 35 лет и первым спортсменом в истории НХЛ, который забросил минимум 200 шайб в трёх разных десятилетиях.

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Российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG
05 апреля 2025, 13:59

Фото: istockphoto/macky_ch

Все российские гимнасты воздержались от участия в турнирах Международной федерации гимнастики (FIG) в нейтральном статусе. Об этом сообщила в Telegram-канале Федерация гимнастики РФ.
«Причина такого решения — многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам. Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов», — сказано в публикации.
Летом 2023 года FIG заявляла, что с начала 2024 года российские и белорусские гимнасты будут участвовать в турнирах с нейтральным статусом. Согласно критериям допуска, приглашали только тех, кто не имеет связей с ВС РФ и не поддерживает спецоперацию на Украине.

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Гретцки лично поздравил Овечкина в раздевалке с повторением мирового рекорда
05 апреля 2025, 07:03

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Канадская легенда хоккея Уэйн Гретцки лично поздравил Александра Овечкина с повторением своего рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщил журналист Франк Серавалли на своей странице в соцсети X.
После матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Гретцки посетил раздевалку столичного клуба. Там он вручил Овечкину шайбу, которой россиянин забил 894-й гол, и сделал совместные фото с ним и командой.

«Как ты? Поздравляю!», — сказал Гретцки Овечкину.
Россиянин на вопрос ответил шуткой: мол, «потный и весь в пиве».

Как уточнил журналист Том Гулитти, канадец также сфотографировался с двумя сыновьями российского форварда.



Овечкин оформил дубль в этом матче, сравнявшись с Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До конца сезона «Вашингтон» проведёт шесть игр, начиная с выездного матча против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.

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Гретцки: мой дед бы очень обрадовался, побей русский хоккеист рекорд его внука
05 апреля 2025, 04:22

Фото: istockphoto/yuran-78

Уэйн Гретцки заявил, что его дед, родившийся в Российской империи, гордился бы, побей рекорд по голам в НХЛ российский хоккеист. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистки Сэмми Зильбер.
Дед легендарного канадца, Терентий Лаврентьевич Грецкий, жил в селе Огдемер (сейчас территория Беларуси), а позже эмигрировал в Канаду.

«Совершенно не удивлен происходящим. (...) Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин... Еще два года назад я сказал, что когда Ови приблизится к моему рекорду, то я буду с ним», — сказал Гретцки.
В беседе с ТАСС спортсмен подчеркнул, что сам тоже искренне рад за россиянина.

«Я счастлив за Алекса. (...) Алекс — молодец», — заявил он.
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Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу для повторения рекорда Гретцки
Овечкин забил 893-ю шайбу и сократил отставание до рекорда Гретцки в один гол
05 апреля 2025, 02:56

Фото: istockphoto/FotografieLink

Александру Овечкину осталось забросить всего одну шайбу, чтобы повторить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» оформил свой 893-й гол в лиге в первом периоде матча против «Чикаго Блэкхоукс», сообщают местные СМИ.
По их информации, на игре присутствовал сам Гретцки. Для установления нового рекорда Овечкину необходимо два точных броска. В случае достижения цели НХЛ планирует остановить матч для проведения торжественной церемонии.

Клуб «Вашингтона» получил разрешение выбежать на лёд всей командой, чтобы поздравить легенду.

Овечкин также установил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах среди игроков в возрасте 39 лет. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» в 14-й раз сумел отметиться минимум 40 раз за регулярный чемпионат НХЛ, передает ТАСС.

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