«Не окупилась»: Наталья Подольская о свадьбе и 20-летней годовщине брака с Пресняковым
Наталья Подольская рассказала, что ее свадьба с Пресняковым не окупилась
Наталья Подольская рассказала Telegram-каналу «Звездач», что ее свадьба с Владимиром Пресняковым не окупилась. По случаю 20-летней годовщины брака знаменитости устроили торжество.
По словам Подольской, она не составляла виш-лист (список подарков), потому что ей неудобно.
«Свадьба? Нет, не окупилась. Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать», — ответила Наталья на соответствующий вопрос.Собеседница подчеркнула, что они с супругом гордятся датой, которую хотели отметить в компании друзей. Наталья заключила, что с возрастом стала любить красивую посуду: чашки, тарелки, бокалы и прочее, а Полина Гагарина подарила виновникам торжества вазу.