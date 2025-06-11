«Не окупилась»: Наталья Подольская о свадьбе и 20-летней годовщине брака с Пресняковым

Наталья Подольская рассказала, что ее свадьба с Пресняковым не окупилась
Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская рассказала Telegram-каналу «Звездач», что ее свадьба с Владимиром Пресняковым не окупилась. По случаю 20-летней годовщины брака знаменитости устроили торжество.



По словам Подольской, она не составляла виш-лист (список подарков), потому что ей неудобно.

«Свадьба? Нет, не окупилась. Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать», — ответила Наталья на соответствующий вопрос.


Собеседница подчеркнула, что они с супругом гордятся датой, которую хотели отметить в компании друзей. Наталья заключила, что с возрастом стала любить красивую посуду: чашки, тарелки, бокалы и прочее, а Полина Гагарина подарила виновникам торжества вазу.
Никита Кротов

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