«Не окупилась»: Наталья Подольская о свадьбе и 20-летней годовщине брака с Пресняковым

11 июня 2025, 12:15

Наталья Подольская рассказала, что ее свадьба с Пресняковым не окупилась

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская рассказала Telegram-каналу «Звездач», что ее свадьба с Владимиром Пресняковым не окупилась. По случаю 20-летней годовщины брака знаменитости устроили торжество.





По словам Подольской, она не составляла виш-лист (список подарков), потому что ей неудобно.



