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«Зал разрушен, но мы не разрушены»: Киркоров опубликовал фото из Горловки

Филипп Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в Горловке
14 февраля 2024, 17:38
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал в своей социальной сети первое фото из поездки в Донецкую Народную Республику.
На фото артист стоит в большом концертном зале, крыша которого разрушена, также как и всё остальное наполнение помещения.

«Шахтер», Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит «Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев», — подписал свой пост Киркоров.


Ранее стало известно, что артист прибыл в Горловку, чтобы выступить перед ранеными в больнице. Он также пообещал помочь с покупкой протезов.

При этом, советник главы ДНР Ян Гагин неоднозначно отнёсся к приезду Киркорова в Республику. По его словам, если бы артист искренне хотел бы помочь российским военным, то нанёс бы подобный визит гораздо раньше. Нынешняя же поездка Киркорова является попыткой совершить «отмену отмен» и решить проблемы, свалившиеся на певца после «голой вечеринки», считает Гагин.

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#днр
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#киркоров
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ВСУ атаковали центр Энергодара тремя дронами-камикадзе
Власти Энергодара сообщили об атаке центра города тремя БПЛА ВСУ
14 февраля 2024, 18:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ атаковали Энергодар Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, тремя беспилотниками, удар пришелся на центр города. Об этом сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз.
«ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется», - написал Сеновоз в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей сохранять бдительность и быть осторожными.

Глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил, что боевики ВСУ ударили по Энергодару тремя дронами-камикадзе. Он уточнил, что в результате атаки повреждено здание городской администрации.

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#пво
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В ВСУ заявили о дефиците ракет для западных систем ПВО
Игнат заявил о дефиците ракет для иностранных ПВО
14 февраля 2024, 17:43

Фото: iStock/e-crow

ВСУ испытывают дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны, а российские удары еще больше истощают ее запасы. Об этом рассказал представитель командования Военно-воздушных сил страны Юрий Игнат. Его словам приводит ТАСС.
«Про дефицит можно сказать, он всегда будет», — сказал Игнат.

Он также напомнил о массированных российских атаках, которые сильно истощают запасы зенитных управляемых ракет у ВСУ. Он отметил, что Украина все время обсуждает с союзниками вопрос пополнения запасов этих боеприпасов.

При этом он отказался называть конкретное число, сколько именно ракет осталось у Украины, подчеркнув секретность такой информации.

Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявляла, что на вооружении у украинской армии не осталось совсем никакой бронетехники.

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#трассы
#украина
#дефицит
#всу
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Подоляк признал, что его родной брат проживает в России
14 февраля 2024, 17:09

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк вынужден был признать тот факт, что его родной брат проживает в России и является полковником ФСБ.
Ранее бывший вице-премьер РФ, экс-сенатор Альфред Кох, уехавший в Германию на ПМЖ, заявил, что родной брат Подоляки проживает в Москве и является полковником ФСБ.

При этом в одном из интервью на YouTube Подоляк не смог сразу ответить о том, кем работает его родной брат. При этом он не стал опровергать то, что его 60-летний родственник живет в России. При этом украинский политик оправдался, что место для жительства его семья выбирала еще во времена СССР, подчеркнув, что со многими из них он давно не поддерживает связь.

«Должен за них нести ответственность?» - спрашивает Подоляк.

Ранее также сообщалось, что родители нового главкома ВСУ Александра Сырского также проживают в России.

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«Без единого выстрела»: В Запорожской области бойцы ВСУ сдались в плен ВС РФ
В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен без единого выстрела
14 февраля 2024, 15:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Запорожской области группа бойцов ВСУ сдалась в плен российской армии, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Согласно поступившей оперативной информации, наши бойцы взяли в плен группу украинских солдат под Работино. Те сдались без единого выстрела», — прокомментировал случившееся Рогов.

По его словам, командование Вооружённых сил Украины бросило солдат на позиции, которые уже находились под контролем российской армии. ВС РФ подпустили украинцев к российским позициям на достаточно близкое расстояние, после чего те сдались в плен на добровольной основе.

Вчера Рогов рассказал, что российские военные сбили под Работино украинский самолёт.

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#запорожская область
#вс рф
#всу
#плен
#сво
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Das Erste: ВСУ не смогут выиграть в конфликте и вернуть утраченные территории
14 февраля 2024, 15:17

Фото: iStock/Olena_Z

Редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger сообщил, что украинские войска не смогут победить в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, передает Das Erste.
По словам Ауста, в настоящее время наблюдается острая необходимость в переговорах. Он также отметил, что раньше следовало сделать все необходимое, чтобы избежать этого противостояния.

Ранее военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что слова главкома ВС Украины Александра Сырского о переходе украинской стороны к обороне подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу ВС РФ.

Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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#военные
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#всу
#вс рф
#контрнаступление
#украина
#россия
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В ВСУ готовятся к потере основной трассы снабжения ВСУ под Авдеевкой
Спикер ВСУ: основная линия снабжения ВСУ под Авдеевкой может быть утрачена
14 февраля 2024, 15:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

В Авдеевке ВСУ ищут дополнительные пути снабжения на случай потери основного. Об этом заявил спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
По его словам, в Авдеевке на протяжении последних нескольких дней идут активные уличные бои. А складывающая обстановка вынуждает руководство ВСУ сменить тактику боевых действий. Он подчеркнул, что ситуация в городе для украинских военных складывается напряжённо, однако ее еще удается контролировать.

«Удержать Авдеевку сверхважно, как и каждый украинский город, потому что за ней последуют другие населенные пункты», - рассказал Лиховой в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что за разрушенный город «никто не держится», а главное для ВСУ – это сохранение жизней украинских военных и возможность их перевода на другой рубеж.

Ранее украинский военный паблик Deep State подтвердил информацию о том, что российские военные перерезали основную трассу снабжения ВСУ под Авдеевкой и призвал украинское командование вывести войска из города.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные установили огневой контроль над одной из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком.

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#военные
#город
#контроль
#днр
#всу
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Шойгу поручил вносить изменения в ракеты «Искандер» и «Кинжал» по опыту СВО
14 февраля 2024, 14:55

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно вносить изменения в ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал», в ПЗРК и в комплексы по борьбе с беспилотниками по опыту их применения в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в НПК «Конструкторское бюро машиностроения» в Подмосковье в рамках рабочей поездки. Министр обороны РФ подчеркнул, что гособоронзаказ нужно выполнять в более быстром темпе.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что поддержание на высочайшем уровне боеготовности российской ядерной триады является одной из ключевых задач, которые стоят перед Вооруженными силами России. До этого глава Минобороны РФ заявил, что оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ.

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#спецоперация
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях удара по полигону в Селидово
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ потеряют Авдеевку после удара по полигону Селидово
14 февраля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Zeferli

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут удержать Авдеевку после удара российских войск «Искандерами» по полигону в Селидово. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В беседе с изданием «Лента.ру» специалист отметил, что, хотя информация пока не подтверждалась министерством обороны РФ, сведения военкоров о том, что удары наносились, всё-таки верные, раз об этом говорит даже противник. В этом случае атака «Искандеров» в тот момент, когда туда прибыли части резерва для боевого слаживания, может серьёзно повлиять на обстановку на поле боя.

Дандыкин пояснил, что фактически сорвав ракетными ударами свежих резервов ВСУ под Авдеевку, российские войска сделали для украинцев очень затруднительной задачу удержать населённый пункт. По его мнению, это противнику не удастся. Когда нет подвоза боеприпасов, нет ротации частей, нет свежих подразделений на смену, это отрицательно сказывается как на физическом, так и на моральном состоянии. А именно в такую ситуацию сейчас попали ВСУ в районе Авдеевки, заключил эксперт.

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#эксперт
#информация
#всу
#атака
#рф
#полигон
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В сеть попали кадры, на которых ВС РФ разносят британских наёмников
В сети появилось видео с уничтожением британского наёмника Мосса
14 февраля 2024, 14:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В сети опубликовали видеоролик, на котором российская армия уничтожает британских наёмников, кадры публикует Telegram-канал TrackANaziMerc.
По информации СМИ, кадры были сняты в ходе летних боестолкновений у посёлка Невельское в Донецкой области.

Мы можем увидеть, как от российской армии обороняется британский батальон The Chosen (который, как отметили в Telegram-канале, имеет самые большие потери среди личного состава из всех иностранных подразделений). В определённый момент наёмник Александр Мосс попадает под выстрел российского пулемётчика. Пуля попала ему в шею, сильно ранив британца.

Ранее о гибели британского наёмника на полях СВО сообщал отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко.

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