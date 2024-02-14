«Зал разрушен, но мы не разрушены»: Киркоров опубликовал фото из Горловки

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал в своей социальной сети первое фото из поездки в Донецкую Народную Республику.
На фото артист стоит в большом концертном зале, крыша которого разрушена, также как и всё остальное наполнение помещения.
Ранее стало известно, что артист прибыл в Горловку, чтобы выступить перед ранеными в больнице. Он также пообещал помочь с покупкой протезов.
При этом, советник главы ДНР Ян Гагин неоднозначно отнёсся к приезду Киркорова в Республику. По его словам, если бы артист искренне хотел бы помочь российским военным, то нанёс бы подобный визит гораздо раньше. Нынешняя же поездка Киркорова является попыткой совершить «отмену отмен» и решить проблемы, свалившиеся на певца после «голой вечеринки», считает Гагин.
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«Шахтер», Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит «Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев», — подписал свой пост Киркоров.
При этом, советник главы ДНР Ян Гагин неоднозначно отнёсся к приезду Киркорова в Республику. По его словам, если бы артист искренне хотел бы помочь российским военным, то нанёс бы подобный визит гораздо раньше. Нынешняя же поездка Киркорова является попыткой совершить «отмену отмен» и решить проблемы, свалившиеся на певца после «голой вечеринки», считает Гагин.
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Евгения Парфентьева