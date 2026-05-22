Киркоров поддержал Юру Борисова после критики «Гамлета» в МХТ
Певец Филипп Киркоров на премии RU.TV вступился за актера Юру Борисова после критики спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Об этом пишет СтарХит.
Премьера постановки с Борисовым в главной роли вызвала широкий резонанс. Часть деятелей культуры выступила с критическими оценками. Среди них — актер Дмитрий Певцов, который резко высказался о спектакле и молодом коллеге.
Киркоров заявил, что несогласие с работой коллег не стоит выносить в публичное пространство в агрессивной форме. По его словам, такие вопросы лучше обсуждать лично. Он отметил, что не слышал высказываний Олега Меньшикова, но видел выступление Певцова и назвал его «безобразным» и «кляузным».
Певец добавил, что, по его мнению, причиной такой реакции могла стать зависть к Борисову на фоне его международного успеха. В адрес Певцова Киркоров использовал резкие формулировки.
Читайте также: