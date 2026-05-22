Солист «Руки Вверх!» назвал райдер группы мечтой любого организатора концертов
Лидер популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал райдер коллектива мечтой любого организатора концертов. Его слова передает РИА Новости.
По словам музыканта, в его гримёрке должны быть только чёрный чай, вода, свежие огурцы, имбирь, мёд и лимон. Требования не завышенные. Звезда подчеркнул, что чем проще райдер артиста, тем больше этому радуются организаторы.
Напомним, что «Руки Вверх!» основали в 1996 году Сергей Жуков и Алексей Потехин. После распада дуэта в 2006 году проект продолжил сольную карьеру Жукова. В копилке группы золотые, платиновые и серебряные диски, а также награды за вклад в российский шоу-бизнес.
В этом году «Руки Вверх!» отмечает 30-летие, а фронтмену сегодня исполняется 50 лет. Подробнее о жизни, творческом пути, конфликте с Потехиным и истории болезни певца читайте в материале «Радио 1».
