Солист «Руки Вверх!» назвал райдер группы мечтой любого организатора концертов

Сергей Жуков (Фото: Instagram* @sezhukov)

Лидер популярной группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков назвал райдер коллектива мечтой любого организатора концертов. Его слова передает РИА Новости.



По словам музыканта, в его гримёрке должны быть только чёрный чай, вода, свежие огурцы, имбирь, мёд и лимон. Требования не завышенные. Звезда подчеркнул, что чем проще райдер артиста, тем больше этому радуются организаторы.

Напомним, что «Руки Вверх!» основали в 1996 году Сергей Жуков и Алексей Потехин. После распада дуэта в 2006 году проект продолжил сольную карьеру Жукова. В копилке группы золотые, платиновые и серебряные диски, а также награды за вклад в российский шоу-бизнес.

В этом году «Руки Вверх!» отмечает 30-летие, а фронтмену сегодня исполняется 50 лет. Подробнее о жизни, творческом пути, конфликте с Потехиным и истории болезни певца читайте в материале «Радио 1».

Мария Моисеева

