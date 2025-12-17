Сын культового режиссера Роба Райнера обвиняется в жестоком убийстве родителей

17 декабря 2025, 02:07

Сыну режиссера Роба Райнера Нику предъявили обвинение в убийстве своих родителей

Роб Райнер и его супруга Мишель (Фото: Instagram* @michelereiner)

Прокуратура округа Лос-Анджелес официально предъявила обвинение в предумышленном убийстве сыну известного голливудского режиссера Роба Райнера Нику. Его подозревают в расправе над собственными родителями, пишет агентство Reuters.





Информация о смерти Роба Райнера и его жены Мишель распространилась в американских СМИ 15 декабря. В экстренные службы обратилась их дочь Роми, которая проживала рядом.



Как заявил окружной прокурор Натан Хохман, 32-летнему мужчине инкриминируют убийство первой степени. Следствие считает, что Ник Райнер совершил преступление с помощью ножа.



