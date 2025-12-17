Сын культового режиссера Роба Райнера обвиняется в жестоком убийстве родителей
Сыну режиссера Роба Райнера Нику предъявили обвинение в убийстве своих родителей
Прокуратура округа Лос-Анджелес официально предъявила обвинение в предумышленном убийстве сыну известного голливудского режиссера Роба Райнера Нику. Его подозревают в расправе над собственными родителями, пишет агентство Reuters.
Информация о смерти Роба Райнера и его жены Мишель распространилась в американских СМИ 15 декабря. В экстренные службы обратилась их дочь Роми, которая проживала рядом.
Как заявил окружной прокурор Натан Хохман, 32-летнему мужчине инкриминируют убийство первой степени. Следствие считает, что Ник Райнер совершил преступление с помощью ножа.
В случае признания виновным убийце грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Также существует вероятность вердикта «смертная казнь». Обвинение пока не решило, будет ли требовать высшей меры наказания.
Примечательно, что в 2016 году Ник Райнер признавался в многолетнем употреблении наркотиков.
Роб Райнер является культовым режиссером, снявшим такие фильмы, как «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли» и «Несколько хороших парней». В 2025 году он выпустил картину «Быть Чарли», основанную на биографии его сына.