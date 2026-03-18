Киркоров посетил могилу отца с детьми в Москве в годовщину его смерти
Филипп Киркоров посетил могилу своего отца Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище. Артист пришёл вместе с детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином.
Как пишет NEWS.ru, певец помолился у места захоронения и возложил белые розы. Его дети также принесли цветы — они оставили на могиле деда букеты красных и розовых роз. На кладбище присутствовал священник, который провёл заупокойную молитву.
Ранее на месте захоронения был установлен высокий крест с распятием Иисуса, а также размещён большой портрет Бедроса Киркорова.
