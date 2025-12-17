«Не звоните и не пишите мне»: Жених Анфисы Чеховой увёз её из России

17 декабря 2025, 12:50

Жених Анфисы Чеховой организовал ей поездку на Мальдивы ко дню рождения

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова сообщила в личном блоге, что улетела отдыхать на Мальдивы. Её жених Александр Златопольский организовал эту поездку в качестве подарка ко дню рождения артистки.





21 декабря Анфисе исполнится 48 лет. Чехова отметила, что не хотела праздновать день рождения из-за накопившейся усталости. По словам телеведущей, жених решил подарить ей отдых в формате полного уединения.

«Столько усталости накопилось, что единственное мое желание это валяться на лежачке, читать книжку и наслаждаться закатами. «Ни слова больше», — сказал Саша и увёз меня на отдых моей мечты. В ближайшее время планирую не делать ничего! И не звоните мне и не пишите», — сказал Саша и увёз меня на отдых моей мечты», — написала Чехова.