«Своих не бросаю»: Филипп Киркоров спас домработницу от мошенников

26 сентября 2025, 16:42

Певец Киркоров помог бывшей домработнице сберечь квартиру от мошенников

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Российский певец Филипп Киркоров помог своей бывшей домработнице Людмиле Дородновой, которая едва не осталась без квартиры из-за мошеннической схемы. Артист вовремя подключил своих адвокатов, чтобы защитить жилье женщины, с которой знаком около 40 лет.





Киркоров подтвердил, что Дороднова стала жертвой аферистов. По его словам, сейчас ситуация полностью разрешилась.

«Я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе. <…> Мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли ее от беды», — поделился поп-король с изданием Super.