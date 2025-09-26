Достижения.рф

«Своих не бросаю»: Филипп Киркоров спас домработницу от мошенников

Певец Киркоров помог бывшей домработнице сберечь квартиру от мошенников
Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Российский певец Филипп Киркоров помог своей бывшей домработнице Людмиле Дородновой, которая едва не осталась без квартиры из-за мошеннической схемы. Артист вовремя подключил своих адвокатов, чтобы защитить жилье женщины, с которой знаком около 40 лет.



Киркоров подтвердил, что Дороднова стала жертвой аферистов. По его словам, сейчас ситуация полностью разрешилась.

«Я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе. <…> Мы вовремя подключились: адвокаты, моя компания, и как-то спасли ее от беды», — поделился поп-король с изданием Super.
Сама Дороднова рассказывала, что лишилась прав на жилье в Марьино. Об этом она узнала, когда пришла оплачивать коммунальные услуги. При этом имена новых владельцев ей не назвали. Женщина собиралась какое-то время пожить у родственников. Она предполагала, что к афере с квартирой причастен молодой человек, который в августе оповестил ее о взломе аккаунта на «Госуслугах».

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

