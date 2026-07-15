Забыл про дочь на 16 лет, послал Максима Фадеева и избил фанатов: главные скандалы Григория Лепса. Что известно о его новой возлюбленной?
«Какая-то (девушка легкого поведения — прим. ред.) решила, что это некрасиво» — этой фразой Григорий Лепс в ноябре 2025 года не просто защитил своего друга SHAMAN, а послал всех критиков, включая Максима Фадеева, и заставил общественность заговорить о мелком хулиганстве. Но это лишь вершина айсберга. За последний год артист швырнул микрофон об пол посреди концерта, выгнал подростка со сцены и подрался с поклонником в баре. Публика требует отменить звезду, а фанаты спорят о причинах такого поведения. Что это: болезнь, возраст или же артист всегда таким был? Разбираемся в материале «Радио 1».
Григорий Лепс — человек, который купил все, кроме покоя
Григорий Лепс (полная фамилия — Лепсверидзе) к 63 годам достиг того, о чем другие могут только мечтать. Звание Народного артиста России, десятки «Золотых граммофонов», суперхит «Рюмка водки на столе», который стал главным караоке-хитом на всем постсоветском пространстве. По данным Forbes, его заработки исчисляются миллионами долларов. Продюсерский центр, популярные рестораны и бары, линии очков и ювелирных изделий, роскошный особняк в Подмосковье, уникальная коллекция икон, занесенная в Книгу рекордов России.
Он купил все, что можно купить за деньги. Кроме одного — покоя. И сегодня, когда он снова на грани краха, вопрос не в том, сколько у него денег. Вопрос в том, почему человек, который однажды вырвался из лап смерти, снова рискует потерять все, но на этот раз публично.
Биография Григория Лепса: от ресторанов в Сочи до большой сцены
Григорий Лепс родился 16 июля 1962 года в Сочи в простой семье — отец работал на мясокомбинате, а мать была медсестрой. В школе он был двоечником и хулиганом, однако любовь к барабанам и футболу спасли его. Будущий певец окончил музыкальное училище по классу ударных, а затем прошел срочную службу в Хабаровске. После армии были сочинские рестораны, танцплощадка парка «Ривьера», рок-группа «Индекс-398» и романсы в «Жемчужине». Тогда Лепс получал заоблачные гонорары, однако амбиции вели его дальше.
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В 1992 году певец переезжает в Москву, где переживает полный крах. Страна находилась в перестроечном хаосе, а карьера в столице не заладилась с самого начала.
«От отчаяния, невостребованности спасал только алкогольный дурман. Я был мало кому интересен. Поэтому много пил. Начал употреблять наркотики. Выглядел, соответственно, плохо. Мой вес был за 100 килограммов. А люди, обещавшие помочь когда-то, естественно, пропали. Трудно было со мной таким», — вспоминал те времена Лепс.
Спасением стало знакомство с поэтом Анатолием Долженковым и композитором Евгением Кобылянским. Первый альбом «Храни Вас Бог» и суперхит «Натали» привели его к долгожданному взлету, который чуть не прервал острый приступ панкреатита. Лепс чудом выскользнул из объятий смерти. После больницы он пересмотрел взгляд на жизнь: бросил пить, похудел и с головой ушел в работу. В начале 2000-х ему удалось прочно закрепиться в шоу-бизнесе и творить, выпуская хит за хитом.
Казалось, он победил себя. Но старые демоны не уходят — они ждут своего часа.
Личная жизнь Григория Лепса: две семьи, забытая дочь и молодая невеста
Первой женой Григория Лепса стала однокурсница Светлана Дубинская, на которой он женился после возвращения из армии. В 1984 году у пары родилась дочь Инга. Однако тогда певец часто задерживался в ресторанах, много выпивал и устраивал скандалы. Брак не выдержал этого, а после отъезда в Москву артист и вовсе забыл про дочь на целых 16 лет, полностью оборвав все связи с первой семьей. Лишь спустя годы он пригласил Ингу в Москву и оплатил ей учебу в Великобритании и США.
Второй женой Лепса стала балерина Анна Шаплыкова, с которой он встретился в 2000 году. У пары родилась дочь, после чего они сыграли свадьбу. За годы совместной жизни у них родились сын и еще одна дочь, однако в декабре 2021 года по инициативе Анны брак был расторгнут. Причиной стали слухи о многочисленных изменах Лепса: интрижках с актрисой Яной Кошкиной, певицей Алиной Гроссу и телеведущей Юлией Барановской, подтверждений которым, к слову, не было. Также бывшая супруга высказывалась о постоянной лжи и предательствах.
В августе 2023 года Лепс признался, что счастлив с девушкой значительно младше него. Ей оказалась 19-летняя Аврора Киба, дочь состоятельного бизнесмена, которую представила мать. Ради нее Лепс снова бросил пить, сбросил вес и сделал пересадку волос. Пара мечтала о семье, Лепс хотел еще троих детей. Пара планировала свадьбу, но она постоянно переносилась из-за финансовых проблем.
А в ноябре 2025 года Лепс неожиданно купил дом бывшей жене Анне Шаплыковой. Вот так он высказывался о своем поступке в беседе с корреспондентом «Пятого канала»:
«Купил дом бывшей жене, Анне. Небольшой, метров пятьсот. Потому что так было обещано. Мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Сказал мужчина, что он это сделает, он обязан это сделать. Или он просто не мужчина».
После этого он посетил с бывшей семьей Японию, оставив Аврору Кибу в одиночестве. Она никак не высказывалась о происходящем, однако в какой-то момент стало очевидно — в отношениях звезд произошло что-то серьезное.
25 января 2026 года Григорий Лепс и Аврора Киба объявили о расставании. Однако, по словам близких друзей девушки, разрыв произошел еще в декабре, но она не хотела афишировать произошедшее.
Скандал за скандалом: микрофон об пол, оскорбление фанатов и драка в баре
Григорий Лепс неоднократно попадал в скандалы. Так в 2016 году в Ростове-на-Дону он пьяным вышел на сцену. Исполняя «Я счастливый как никто», певец оступился, но охрана вовремя подхватила его под руки. После артист забыл, в какой руке у него микрофон, и запел в пустую руку под фонограмму. Пиар-директор отказалась комментировать случившееся.
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Зимой 2022 года в Петербурге Лепс швырнул микрофон об пол и ушел со сцены, а позже подрался с посетителем бара, которому сломал нос. Уголовное дело закрыли после компенсации.
В начале 2022 года вспыхнул скандал с медвежатиной в его ресторане «Лесной». Тогда говорили, что VIP-гостям якобы подавали незаконно добытое мясо. Лепс отмолчался, а ресторан клялся, что соблюдает законы.
В 2025 году артист пошёл дальше. Молодой фанат на одном из концертов в Сочи попытался пробиться к кумиру, чтобы сделать с ним фото. Лепс отказал, а после настойчивости парня силой столкнул его со сцены. Позже представители певца объяснили произошедшее его усталостью от выступлений.
Дальше произошел скандал в Петербурге. Поклонница подошла к сцене с букетом, и Лепс взорвался:
«Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?».
Позже он выругался матом на сцене, швырнул микрофон об пол и ушел. Оправдываться вновь пришлось его представителям, которые назвали прошедший концерт «непростым», и отметили, что Лепс «приболел».
Но этим скандалы звезды не заканчиваются. После одного из концертов он сцепился с поклонником, попросившим сделать с ним фото около бара. В ответ Лепс избил парня.
Скандал с SHAMAN и негодование поклонников
В ноябре 2025 года Лепс решил защитить честь своего коллеги и друга SHAMAN, который отказался от участия в «Интервидении». Однако за благородным поступком последовал новый скандал.
«Какая-то *** (девушка легкого поведения – ред.) решила, что это некрасиво, это он ушел от ответственности. Какая ответственность?! Он сделал все правильно», — заявил Лепс.
Однако этим он не ограничился, и под раздачу попали все критики, включая Максима Фадеева. Общественность заговорила о мелком хулиганстве, а многие заподозрили, что артист вновь был нетрезв.
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Мнения поклонников разделились: одни призывали понять артиста, который отрабатывает крупные концерты, не щадя себя. Другие же негодовали, указывая на немалую стоимость билетов.
«Билеты не дешевые. Если тебе плохо — отменяй», «Быдлячество на 100%», «Остался 60-летний безголосый старик. И 25000₽ за этот "вой"», — писали разгневанные россияне.
Как сейчас живет Григорий Лепс
Он победил наркотики, пережил клиническую смерть, получил славу и популярность. Он показал мужской поступок, сдержав слово перед бывшей женой и защитив честь друга. Но перед публикой, которая пришла на его концерты и заплатила свои кровные, он это слово нарушил. Снова и снова попадая в скандалы, он терял поклонников и уважение со стороны коллег.
Григорий Лепс собирает залы, в его личной жизни происходят положительные изменения. В июне 2026 года он впервые высказался о новой возлюбленной, которую назвал «великолепной, очень хорошей и доброй девушкой». Певец отметил, что для любого мужчины важно иметь надёжный тыл, и выразил желание создать ещё одну семью. Он не стал раскрывать личность избранницы и свои дальнейшие планы, отметив лишь то, что они с девушкой пока живут раздельно. Кажется, дела у Лепса идут хорошо, но сможет ли он очиститься от всех скандалов или вновь окажется на дне?