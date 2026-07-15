15 июля 2026, 12:33

Григорий Лепс (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Какая-то (девушка легкого поведения — прим. ред.) решила, что это некрасиво» — этой фразой Григорий Лепс в ноябре 2025 года не просто защитил своего друга SHAMAN, а послал всех критиков, включая Максима Фадеева, и заставил общественность заговорить о мелком хулиганстве. Но это лишь вершина айсберга. За последний год артист швырнул микрофон об пол посреди концерта, выгнал подростка со сцены и подрался с поклонником в баре. Публика требует отменить звезду, а фанаты спорят о причинах такого поведения. Что это: болезнь, возраст или же артист всегда таким был? Разбираемся в материале «Радио 1».





Содержание Григорий Лепс — человек, который купил все, кроме покоя Биография Григория Лепса: от ресторанов в Сочи до большой сцены Личная жизнь Григория Лепса: две семьи, забытая дочь и молодая невеста Скандал за скандалом: микрофон об пол, оскорбление фанатов и драка в баре Скандал с SHAMAN и негодование поклонников Как сейчас живет Григорий Лепс

Григорий Лепс — человек, который купил все, кроме покоя

Биография Григория Лепса: от ресторанов в Сочи до большой сцены

Григорий Лепс с родителями (фото: Instagram* @gvleps)

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«От отчаяния, невостребованности спасал только алкогольный дурман. Я был мало кому интересен. Поэтому много пил. Начал употреблять наркотики. Выглядел, соответственно, плохо. Мой вес был за 100 килограммов. А люди, обещавшие помочь когда-то, естественно, пропали. Трудно было со мной таким», — вспоминал те времена Лепс.

Григорий Лепс (фото: Instagram* @gvleps)

Личная жизнь Григория Лепса: две семьи, забытая дочь и молодая невеста

Григорий Лепс с младшей дочерью Николь (фото: Instagram* @gvleps)

«Купил дом бывшей жене, Анне. Небольшой, метров пятьсот. Потому что так было обещано. Мы так договорились. Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Сказал мужчина, что он это сделает, он обязан это сделать. Или он просто не мужчина».

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @gvleps)

Скандал за скандалом: микрофон об пол, оскорбление фанатов и драка в баре

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Григорий Лепс (фото: Instagram* @gvleps)

«Зачем вы фотографируетесь, все равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?».

Скандал с SHAMAN и негодование поклонников

«Какая-то *** (девушка легкого поведения – ред.) решила, что это некрасиво, это он ушел от ответственности. Какая ответственность?! Он сделал все правильно», — заявил Лепс.

SHAMAN и Григорий Лепс (фото: Instagram* @gvleps)

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«Билеты не дешевые. Если тебе плохо — отменяй», «Быдлячество на 100%», «Остался 60-летний безголосый старик. И 25000₽ за этот "вой"», — писали разгневанные россияне.

Как сейчас живет Григорий Лепс