Киркоров прокомментировал появление загадочных амулетов на могиле отца
58-летний Филипп Киркоров отреагировал на необычную ситуацию вокруг могилы своего отца Бедроса, где появились необычные амулеты. Об этом пишет «Стархит».
Неизвестные люди несут туда не только цветы, но и фигурки, которые предназначены для защиты людей от сглаза и порчи. Артист категорически отрицает причастность своей семьи к появлению на захоронении различных магических предметов.
«Нет, это не я принес. Точно… К Бедросу ходят люди. Может быть, они принесли», — прокомментировал ситуацию певец.Согласно данным СМИ, у мемориала Бедроса Киркорова на престижном участке Троекуровского кладбища обнаружили «всевидящее око», которое, как утверждают в народе, защищает от негатива и порчи. Кроме того, на могилу отца поп-короля принесли куклу-мотанку с нарисованным лицом и необычной фуражкой, напоминающей ту, что носил сам покойный при жизни.
Напомним, Киркоров старший скончался 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. По информации агента его знаменитого сына, смерть наступила дома из-за острой сердечной недостаточности.