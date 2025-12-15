Киркоров прокомментировал появление загадочных амулетов на могиле отца

15 декабря 2025, 04:57

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

58-летний Филипп Киркоров отреагировал на необычную ситуацию вокруг могилы своего отца Бедроса, где появились необычные амулеты. Об этом пишет «Стархит».





Неизвестные люди несут туда не только цветы, но и фигурки, которые предназначены для защиты людей от сглаза и порчи. Артист категорически отрицает причастность своей семьи к появлению на захоронении различных магических предметов.





«Нет, это не я принес. Точно… К Бедросу ходят люди. Может быть, они принесли», — прокомментировал ситуацию певец.