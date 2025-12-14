Достижения.рф

Юрист назвал три варианта разрешения дела Долиной и выделил самый вероятный

РИАН: Верховный суд РФ скорее всего обяжет Долину вернуть деньги Лурье
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Верховный суд России может обязать певицу Ларису Долину либо полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, либо выкупить недвижимость обратно, либо передать Лурье жилье. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.



По его словам, у суда есть несколько вариантов разрешения этого нашумевшего спора. Дело о квартире народной артистки РФ стало символом проблемы добросовестных приобретателей и запустило так называемый «эффект Долиной», подрывающий доверие на рынке недвижимости.

Наиболее вероятным и справедливым исходом Хаминский считает постановление, которое обяжет Долину полностью вернуть деньги, сохранив за ней право взыскивать ущерб с осужденных мошенников.

Захарова назвала дело Долиной почвой для раскола российского общества и дестабилизации страны
Он также отметил, что истребование Верховным судом материалов дела — редкая процедура, повышающая шансы на пересмотр.

Напомним, что конфликт возник после того, как Лариса Долина через суд добилась возврата квартиры в центре Москвы, проданной ею за 112 миллионов рублей.

Певица заявила, что сделка была заключена под давлением мошенников, и все полученные от продажи средства были переданы им. В результате покупатель квартиры, 34-летняя бизнесвумен Полина Лурье, потеряла жильё и не получила компенсацию.

Рассмотрение жалобы Полины Лурье Верховным судом назначено на 16 декабря.
Мария Моисеева

