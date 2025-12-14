Юрист назвал три варианта разрешения дела Долиной и выделил самый вероятный

14 декабря 2025, 02:05

РИАН: Верховный суд РФ скорее всего обяжет Долину вернуть деньги Лурье

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Верховный суд России может обязать певицу Ларису Долину либо полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье, либо выкупить недвижимость обратно, либо передать Лурье жилье. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





По его словам, у суда есть несколько вариантов разрешения этого нашумевшего спора. Дело о квартире народной артистки РФ стало символом проблемы добросовестных приобретателей и запустило так называемый «эффект Долиной», подрывающий доверие на рынке недвижимости.



Наиболее вероятным и справедливым исходом Хаминский считает постановление, которое обяжет Долину полностью вернуть деньги, сохранив за ней право взыскивать ущерб с осужденных мошенников.



