Лера Кудрявцева впервые за долгое время сходила на концерт и зажгла под хиты NЮ
Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях тем, что посетила сольный концерт Юрия Николаенко, известного как NЮ, который прошёл в ВТБ Арене в Москве.
Несмотря на то что телеведущая призналась, что обычно не любит ходить на концерты, ради выступления Николаенко она сделала исключение и полностью погрузилась в атмосферу шоу.
Концерт оказался аншлаговым: 12 тысяч зрителей пришли, чтобы увидеть исполнителя хита «Никто» вживую. Кудрявцеву впечатлила энергичная подготовка публики и ожидание выхода артиста на сцену.
Вместе с Лерой на мероприятии была Наташа Королёва. Обе звезды активно танцевали и подпевали, наслаждаясь музыкой и зажигательными ритмами NЮ.
