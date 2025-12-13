Достижения.рф

Лера Кудрявцева впервые за долгое время сходила на концерт и зажгла под хиты NЮ

Наташа Королёва и Лера Кудрявцева стали главными фанатками NЮ
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях тем, что посетила сольный концерт Юрия Николаенко, известного как NЮ, который прошёл в ВТБ Арене в Москве.



Несмотря на то что телеведущая призналась, что обычно не любит ходить на концерты, ради выступления Николаенко она сделала исключение и полностью погрузилась в атмосферу шоу.

Концерт оказался аншлаговым: 12 тысяч зрителей пришли, чтобы увидеть исполнителя хита «Никто» вживую. Кудрявцеву впечатлила энергичная подготовка публики и ожидание выхода артиста на сцену.

Вместе с Лерой на мероприятии была Наташа Королёва. Обе звезды активно танцевали и подпевали, наслаждаясь музыкой и зажигательными ритмами NЮ.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

