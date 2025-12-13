Лера Кудрявцева впервые за долгое время сходила на концерт и зажгла под хиты NЮ

13 декабря 2025, 20:49

Наташа Королёва и Лера Кудрявцева стали главными фанатками NЮ

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Лера Кудрявцева поделилась в соцсетях тем, что посетила сольный концерт Юрия Николаенко, известного как NЮ, который прошёл в ВТБ Арене в Москве.