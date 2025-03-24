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Юрист объяснил, могут ли родственники Миронова претендовать на наследство умершей Голубкиной

Адвокат Мельников: родственники Миронова не смогут получить квартиру Голубкиной
Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народная артистка РСФСР, звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина скончалась, кому достанется ее наследство и квартира, принадлежавшее ранее актеру театра и кино Андрею Миронову?
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что в определении наследства существует очередь.

«Есть наследники первой очереди, второй и так далее. Самые близкие родственники (первая очередь) — это дети и родители. Соответственно, если нет завещания, то в теории они имеют право на получение этого наследства. При этом кто-то из детей или близких родственников должен его открыть: прийти к нотариусу и написать заявление», — объяснил эксперт.

По его словам, это должно происходить в том регионе, где эта недвижимость располагается.

«Сейчас дочка Голубкиной напишет заявление соответствующее. И в течение полугода нотариус смотрит, ищет других родственников, узнает, есть ли какие-то задолженности, потому что там это все должно быть включено», — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что родственники покойного Андрея Миронова, который являлся владельцем московской квартиры за 27 миллионов рублей, не могут рассчитывать на эту недвижимость.

«Времени уже прошло слишком много, вряд ли это будет возможно. Лариса Голубкина наверняка легализовала наследство и имущество, соответственно, жилье пойдет ее непосредственным наследникам», — завершил Мельников.

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#шоу-бизнес
Брошенные женщины, внебрачный сын и резонансное ДТП: Александру Буйнову 75 лет
24 марта 2025, 11:17

Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)

Сегодня, 24 марта, свой день рождения отмечает выдающийся деятель искусства, народный артист России, певец, композитор и музыкант Александр Буйнов. Ему исполняется 75 лет. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография


Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Его отец был военным лётчиком, а мать — пианисткой. Имя Александр получил в честь деда, который был кузнецом. С детства будущий певец занимался фортепиано. Позже он продолжил обучение в Академическом училище при Государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Хотя Александр не стал классическим музыкантом, он увлёкся рок-музыкой и начал играть в группе. Вместе с Александром Градским он участвовал в музыкальном коллективе «Скоморохи» и начал писать песни.

В 1968 году Александра призвали в армию, где он служил в ракетных войсках в Алтайском крае. После службы он учился два года в училище имени Гнесиных на дирижёрско-хоровом отделении. Параллельно играл в группе «Аракс».

Александр Буйнов с коллегами по сцене (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Вместе с «Араксом» Александр занимался музыкальным оформлением спектаклей «Автоград-XXI», «Тиль», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьетты» и «Юнона и Авось» с режиссёром «Ленкома» Марком Захаровым. В жизни Александра были разные коллективы, включая «Цветы» Стаса Намина и группу «Весёлые ребята». В 1989 году он начал сольную карьеру, став вокалистом Московского концертного объединения «Эра». Затем начал сотрудничество с продюсерским центром Игоря Крутого «АРС».

К 1993 году Александр Буйнов создал музыкальную группу «Чао», где выступал в роли певца, композитора и постановщика. В 1990-х и начале 2000-х годов он был на пике популярности и записал десять сольных альбомов, которые стали настоящими хитами.

Артист также оставил свой след в истории кино. В голливудском анимационном фильме «Анастасия» он озвучил персонажа Распутина. Кроме того, он попробовал себя в качестве актёра, снявшись в эпизодических ролях в фильмах «Плохие и хорошие» и «Приморский бульвар», а также в сериале «Торговый центр».

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Личная жизнь


Александр Буйнов встретил свою первую жену Любовь Вдовину во время службы в Алтайском крае. Там же они решили связать себя узами брака и обменялись обручальными кольцами. После службы Александр привёз Любовь в Москву, но их семейная жизнь не задалась. Им пришлось жить в двухкомнатной квартире родителей Буйнова, вместе с родителями и двумя братьями Александра.

Свекровь не приняла Любовь. Когда Любовь узнала о своей беременности, мать Александра посоветовала ей уехать к родственникам в Алтайский край и родить ребёнка, чтобы не отвлекать сына от учёбы. Разлука окончательно уничтожила брак. Вскоре после отъезда жены Александр написал ей письмо, в котором сообщил о другой женщине в своей жизни и о том, что она тоже ждёт ребёнка. К письму были приложены документы на развод. Ребёнок, которого ждала Любовь, так и не родился.

«На перроне Курского вокзала происходит трогательная сцена из индийского фильма: слезы льются из глаз, мы не можем оторваться друг от друга, и все-таки рыдающая Любаня уезжает. Все, конец фильма… Больше мы с ней не встретились никогда. Разводились заочно. Я считал себя безумно виноватым перед ней», — цитирует слова артиста starhit.ru.

Второй женой Александра стала Людмила. Их короткий роман закончился беременностью, и Александр был вынужден жениться. В семье обсуждался вопрос об аборте, но Людмила была категорически против. В июле 1973 года у них родилась дочь Юлия. Только из-за ребёнка их брак просуществовал 12 лет.

«Мы познакомились, стали общаться, сблизились, ну и как-то начались отношения. Честно говоря, создавать с ней семью я не собирался, но все же женился. Пошел на это, что называется, по беременности, когда барышня была на девятом месяце. Никому никогда не посоветовал бы поступать так же», — делился певец.

Алена Гутман и Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Александр Буйнов не был счастлив в этом браке, и следствием этого были многочисленные измены. Всегда от ухода из семьи останавливала дочь. Но и она не удержала отца в семье, когда тот встретил свою настоящую любовь Алёну Гутман. После развода в 1985 году пара официально оформила свои отношения. Артист говорил, что его третья жена — самая прекрасная женщина в его жизни, о которой он мог только мечтать.

По профессии Алёна — врач-косметолог. Она работала в Институте красоты, но затем решила стать продюсером и помогать мужу в его музыкальной карьере, взяв на себя все организационные вопросы. Алёна спокойно относится к прошлому артиста и не пылает ревностью к поклонницам артиста. В 2000 году Александр Буйнов узнал о существовании своего второго ребёнка — сына Алексея, которому на тот момент было примерно 13 лет.

«Много лет назад на гастролях в Сочи я повстречал девушку-венгерку. У нас с ней закрутился роман. А потом она уехала к себе. Лет десять назад мы снова встретились. Она подошла ко мне после концерта вместе с парнишкой лет 13. Она сказала: «Это твой сын». Сразу подумал: ну всё — будет скандал, сейчас алименты требовать начнет. Но я ошибся: она удачно вышла замуж, у ребенка с детства был другой отец, они никогда ни в чем не нуждались», — делился артист в интервью «Комсомольской правде».


Резонансное ДТП


В феврале 2025 года в Наро-Фоминском округе Подмосковья Александр Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Пострадавшей оказалась Алла Смирнова, воспитатель детского сада, которую после аварии госпитализировали с разрывом связок. Вскоре выяснилось, что за последний год Буйнов нарушил правила дорожного движения около 32 раз. Эти обстоятельства существенно подорвали репутацию артиста.

ДТП произошло вечером, когда Людмила переходила дорогу, и внезапно из темноты выскочил черный Lexus Буйнова. Удар был настолько сильным, что женщина отлетела на несколько метров. В вечер аварии Буйнов находился в трезвом состоянии. Он объяснял произошедшее усталостью, возрастом и плохим зрением.

Буйнов сейчас


Александр Буйнов (Фото: Телеграмм@buinovofficial)

Александр Буйнов уже давно является дедушкой. Его дочь Юлия подарила артисту троих внуков: Александра и двойняшек Дарью и Софью. Внук окончил президентское кадетское училище, а внучки занимаются танцами и участвуют в модельном бизнесе.

В свои 75 лет Александр Буйнов остаётся в прекрасной форме, поддерживает физическую активность и продолжает активно работать, выступая на концертах. В 2024 году были выпущены его новые песни «Мы просто люди» и «Спел и свеж», а в середине февраля 2025 года — композиция «Друг». В честь своего юбилея Александр Буйнов 6 апреля даст юбилейный концерт «А я — артист» в Государственном Кремлёвском дворце.

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В суде рассматривается прошение Михаила Ефремова об УДО
24 марта 2025, 11:14

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)

Прошение актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО) рассматривается в Алексеевском суде Белгородской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на правоохранителей.
В начале марта стало известно о росте спроса на поделки Ефремова. Речь шла об иконах, нардах и крестах. Осужденный для повышения продаж оставляет на продукции автограф.

В конце февраля сообщалось, что артист скоро должен выйти из СИЗО, однако данные тогда не подтвердили. Михаилу Ефремову назначили 7,5 года тюремного заключения за смертельное ДТП в июне 2020 года. Ефремов был пьян и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль, водителя которого не спасли.

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Измены жене, внебрачные дети и скандал с изнасилованием участницы «Дома-2»: как сейчас живет 74-летний Александр Серов
24 марта 2025, 11:00

Александр Серов (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)

В конце 80-х и начале 90-х не было ни одной женщины в России, которая бы не мечтала об Александре Серове. Проникновенные тексты, лирический вокал, брутальная внешность. За более чем 40 лет карьеры интерес к нему не утихает. 24 марта певцу исполняется 74 года.
О том, как сложилась карьера Александра Серова, что известно о его личной жизни и с какими скандалами связан исполнитель — в материале «Радио 1».

Детство и юность Александра Серова


Александр Серов родился 24 марта 1954 года в селе Ковалёвка в Николаевской области Украины. Его отец был начальником автобазы, а мать трудилась в парфюмерном цеху фабрики «Алые паруса». После появления Александра на свет отец ушел из семьи, и матери пришлось одной тащить все на себе. В основном воспитанием мальчика занимались дедушка и бабушка.

В юном возрасте Серов увлекся музыкой и начал играть на альте в школьном оркестре. Спустя время он самостоятельно научился играть на фортепиано. В 1970 году окончил Николаевское музыкальное училище по классу кларнета, а затем на три года отправился служить в армию.

Карьера


В 1973 году Александр перебрался в Краснодар и начал выступать в местном ВИА «Ива». После чего он гастролировал с «Поющими юнгами» и ансамблем «Черемош» до 1980 года, который стал для Серова значимым. Исполнитель начал сотрудничать с сестрами Софии Ротару. В 1981 году он выступил на радио дуэтом с Ольгой Зарубиной с композицией «Круиз», которая сразу же стала хитом. В 1983 году певец одержал победу на конкурсе социалистического содружества в Ялте, после которого его показали в программе Центрального телевидения «Шире круг». Затем Александр переехал в Москву.

В 1987 году Серов победил на конкурсе «Интерталант-87» в Праге. Через год он одержал победу в конкурсе Pop-song-festival в Венгрии, после чего презентовал знаменитый альбом «Мадонна» с одноимённой песней. Большую часть композиций для этой пластинки записал композитор Игорь Крутой, сделав из Александра суперзвезду.

В жизни певца начались активные гастроли, в том числе и в Европе. Вскоре продюсер Том Хэнк пригласил Серова принять участие в фестивале «Музыка в воздухе» наряду с легендарными Клиффом Ричардом и Дитером Боленом (участником Modern Talking).

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

В 1991 году вышел альбомом Александра под названием «Я плачу», в 1993-м — «Сюзанна», в 1997 году — «Ностальгия по тебе», куда вошел его хит «Я люблю тебя до слез».

В 2004 году Серову присудили звание Народного артиста, а в 2005-м он выступил в Кремле с юбилейной программой «Бесконечная любовь». Спустя три года Александр выпустил альбом «Признание», куда вошли неизданные песни 1981—1992 годов.

В 2012 году на премии «Золотой граммофон» Серову вручили почетную статуэтку «За вклад в историю отечественной музыки». Последний альбом исполнителя «Крик на причале» вышел в 2020 году.

Личная жизнь


Несмотря на бурную молодость и всеобщую популярность, Александр Серов женился лишь в 1991 году. Его женой стала Елена Стебенева — мастер спорта по акробатической гимнастике. В этом браке у пары в 1993 году родилась дочь Мишель — любимица отца. Она тоже стала певицей. В 2020 году Мишель родила дочь Мия, а еще через два года — сына Макара.

Александр Серов с дочерью Мишель (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)

Знакомство Серова с Еленой Стебеневой состоялось на съемках клипа певца, после чего у них начался роман. Через некоторое время они пережили страшную трагедию — у них родилась девочка без кистей, которая на третьи сутки умерла от остановки сердца. Супруги смогли справиться с болью. Вместе они прожили до 2010 года. Однако на протяжении этих лет они регулярно расходились они со скандалами. По словам их дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.

«С Еленой общения нет. Она живёт своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то её личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. Очень большая обида, тяжёлый камень у меня в душе. Я же был гастролёром, редко бывал дома, а всё, что зарабатывал, — всё приносил в дом, делал всё, чтобы было лучше. Но человек этого не оценил. 17 прожитых лет потерпели фиаско. Я пересилить эмоционально не могу… Поэтому у меня всё это свербит. Простите», — поделился Серов в одном из интервью.

После развода Александра Серова видели со многими девушками. Одно время он появлялся на публике вместе с артисткой Елизаветой Семичастной. А недавно певец признался, что ему уже не нужны никакие отношения.

Скандалы с Александром Серовым


Внебрачные дети


О непростом характере Александра Серова слагают легенды. По слухам, он поймал звёздную болезнь ещё в 2000-х, поэтому на некоторое время пропал из поля зрения публики: никто не хотел с ним работать из-за непростого характера и постоянных проблем. К тому же наложилась алкогольная зависимость, от которой он смог избавиться.

Большой скандал с участием исполнителя активно обсуждался в 2011 году, когда журналистка Надежда Тилер, которая жила в Германии, рассказала о любовных отношениях с Серовым. Женщина утверждала, что родила от известного певца дочь Кристин. Надежда потребовала не только признать отцовство, но и выплатить компенсацию в размере 100 млн рублей. Тогда Александр отказался, и скандал замяли, но вернулись к нему в 2018 году во время ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым на Первом канале.

Серов согласился сдать ДНК-тест, думая, что ничего не изменится, однако он показал — Серов является отцом Кристин. В эфире Первого канала они впервые встретились, но после передачи общение так и не сложилось.

В этом же году Серов пришёл в студию шоу «Секрет на миллион», где откровенно рассказал Лере Кудрявцевой о личной жизни. Выяснилось, что в 90-х у него родилась ещё одна дочь — Алиса, а ее мать была поэтессой Валентиной Аришиной. О том, что у Александра есть внебрачная дочь, он узнал, когда Алисе было 10 лет. Девочку он видел только по фото.

Откровения супруги о разводе


В 2018 году в студии программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова бывшая жена Серова Елена сообщила, что развод произошел не только из-за разногласий. Этому предшествовали многочисленные измены супруга, а также регулярные скандалы с рукоприкладством и побоями. Сам Серов обвинил Стебеневу в алкоголизме.

Забеременевшая участница «Дома-2» и инвалидное кресло


В 2018 году произошел еще один неприятный скандал с участием Александра Серова. В студии «Пусть говорят» участница шоу «Дом-2» Дарья Друзяк рассказала не только о романе с музыкантом, но и о беременности от него после изнасилования.

По словам девушки, Серов сначала помогал ей и даже предоставил жилплощадь в Москве на безвозмездной основе, а затем начал требовать расплату. Боясь преследования Друзяк на время уехала в Белгород, о чем тогда писала в соцсетях.

Скандал ещё несколько раз всплывал в эфирах, после чего Дарья согласилась пройти детектор лжи. По результатам проверки выяснилось: связь была за деньги, а история про беременность оказалась фейком.

Поклонницы обсуждают большое достоинство Александра Серова в трусах


Поскольку Александр Серов активно гастролирует, то в интернете есть множество кадров с выступлений. Исполнитель не изменяет своему стилю последние десять лет и выходит на сцену в костюме и накрахмаленной белой рубашке. Зачастую на нем узкие брюки, которые уже давно будоражат поклонниц.

Александр Серов (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)

После одного из концертов фанатка Людмила Панова опубликовала видео, где в брюках Серова можно было рассмотреть приличное достоинство, которым его наградила мать природа. Стоит отметить, что несколько любовниц в 90-х давали интервью скандальным журналам «Спид-инфо» и «Экспресс-газета», рассказывая о том, какой певец искусный любовник.

И вот теперь к обсуждению выдающегося мужского достоинства Серова вернулись вновь. Возможно, дело лишь в слишком обтягивающей модели брюк, но большинство сходится во мнении, что певцу действительно стало тесновато в этих штанах.

Что Серов говорил про СВО и Зеленского


Александр Серов родился на Украине. При этом он высказывался в поддержку спецоперации и говорил, что ее участники делают святое дело.

«Здоровья, выдержки, мудрости, вы делаете святое дело», — говорил исполнитель на концерте в Кремле.

Также Серов заявлял, что поведение Владимира Зеленского — «неадекватное и чудовищное». Он отмечал, что знаком с лидером киевского режима.

«Поведение Зеленского не то что неадекватное, а чудовищное. Я был у него на программе лет 10 тому назад. Просто пришел, потому что мне заплатили деньги. Я поехал, спел песни там. Тогда Зеленский был крученый такой парень. Крутится, вертится. Он тогда имел дела с олигархами типа Коломойского и зацепился, наверное, чтобы выскочить на другую ступеньку. Скорее всего, после фильма "Слуга народа", который я не смотрел, вдруг мелькнула мысль у тех, кто был приближен к олигархической линии: "А почему бы его не сделать президентом?" Его поддержали, потому что рейтинг Порошенко в то время падал. И сработало. Потом Зеленский лег под Америку. У него поехала крыша, и он потерял равновесие», — рассказывал Серов в интервью MK.RU.

Чем сейчас занимается Серов


Александр Серов в 74 года продолжает выступать с концертами, а также снимается в телепередачах. В ноябре прошлого года он принял участие в программе «Любимые песни». Эфир с музыкантом обернулся скандалом, когда он обратился к исполнителю Олегу Майами на «ты» и спросил, кто он такой и что делает в жюри шоу. В ответ тот обвинил Серова в хамстве.

Александр Серов (Фото: Инстаграм* @alexander_serov_official)

Осенью 2024 певец в программе «Ты не поверишь!» развеял слухи о романе с коллегой Катей Лель. При этом он признался, что очень любит ее.

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Экс-жену миллиардера Лебедева раскритиковали за совместное принятие ванны с сыном
Модель Елену Перминову раскритиковали за принятие ванны с трехлетним сыном
24 марта 2025, 10:53

Елена Перминова с детьми (Фото: Telegram @lenaperminova_official)

Бывшую жену российского миллиардера Александра Лебедева Елену Перминову раскритиковали за совместное принятие ванны с трехлетним сыном.
Модель опубликовала в своем Telegram-канале ролик с сыном Александром. На видео ребенок принимает ванну и разговаривает с матерью.

Сын Елены Перминовой Александр (Фото: кадр из видео в Telegram @lenaperminova_official)

«Волшебный возраст, когда ты — целая вселенная. Как же я обожаю. Каждой маме в такие моменты хочется остановить мгновение, правда? Эти наши разговоры обо всем, детская чистая неповторимая непосредственность», — подписала публикацию Перминова.

Одна из подписчиц поинтересовалась, зачем Елена без одежды сидит в ванной с ребенком. Модель ответила, что она была одета в купальник.

Хейтеры утверждают, что многодетной маме не следует принимать ванну с уже довольно взрослым сыном, да еще и обнаженной.

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17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику носа
24 марта 2025, 09:53

Дана Борисова и дочка Полина (Instagram* @danaborisova_official)

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина, недавно поделилась новостью о своей пластической операции — ринопластике. В своем блоге девушка опубликовала фото до и после вмешательства, отметив, что ей очень нравится новый облик.
Полина уверяет, что хирург сделал все, чтобы нос выглядел максимально естественно.

С юных лет Полина активно работает над своей внешностью и уже успела попробовать различные косметологические процедуры, включая «Углы Джоли». Несмотря на критику со стороны пользователей сети, которые считают ее слишком молодой для таких изменений, девушка не видит в этом ничего плохого.

«С каких пор пара безобидных уколов называется пластикой?! Готовьтесь, ха-ха!» — прокомментировала она свои изменения.

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