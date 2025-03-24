Юрист объяснил, могут ли родственники Миронова претендовать на наследство умершей Голубкиной

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Народная артистка РСФСР, звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина скончалась, кому достанется ее наследство и квартира, принадлежавшее ранее актеру театра и кино Андрею Миронову?
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что в определении наследства существует очередь.
По его словам, это должно происходить в том регионе, где эта недвижимость располагается.
Он подчеркнул, что родственники покойного Андрея Миронова, который являлся владельцем московской квартиры за 27 миллионов рублей, не могут рассчитывать на эту недвижимость.
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«Есть наследники первой очереди, второй и так далее. Самые близкие родственники (первая очередь) — это дети и родители. Соответственно, если нет завещания, то в теории они имеют право на получение этого наследства. При этом кто-то из детей или близких родственников должен его открыть: прийти к нотариусу и написать заявление», — объяснил эксперт.
По его словам, это должно происходить в том регионе, где эта недвижимость располагается.
«Сейчас дочка Голубкиной напишет заявление соответствующее. И в течение полугода нотариус смотрит, ищет других родственников, узнает, есть ли какие-то задолженности, потому что там это все должно быть включено», — сказал адвокат.
Он подчеркнул, что родственники покойного Андрея Миронова, который являлся владельцем московской квартиры за 27 миллионов рублей, не могут рассчитывать на эту недвижимость.
«Времени уже прошло слишком много, вряд ли это будет возможно. Лариса Голубкина наверняка легализовала наследство и имущество, соответственно, жилье пойдет ее непосредственным наследникам», — завершил Мельников.
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Анастасия Панченко