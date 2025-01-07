«Унижают из-за роскошной жизни»: дочь Филиппа ​Киркорова подверглась травле, какие тайны она раскрыла в соцсетях, подробности

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
За что Аллу-Викторию Киркорову травят в школе
История Аллы-Виктории Киркоровой стала ярким примером того, как мир роскоши может обернуться настоящим испытанием для ребёнка. Юная наследница, привыкшая к вниманию прессы и звездным вечеринкам, неожиданно столкнулась с травлей в школе.
Публика привыкла видеть на снимках улыбающуюся дочь поп-короля, однако внимательный взгляд поклонников замечает в ее глазах грусть, которая не соответствует возрасту ребёнка. На самом деле за внешним успехом, лоском, достатком, есть другая жизнь, скрытая от чужих глаз. Одноклассники Аллы-Виктории стали делать из девочки объект для насмешек.
Особое место в их издёвках заняли разговоры об операциях на ягодицах отца. По данным близкого окружения семьи, оскорбления со временем начали становиться всё более дерзкими. Далее в ход пошла внешность Аллы-Виктории. Дочь не сразу открылась отцу. Однажды Алла-Виктория сказала папе, что больше не хочет ходить школу.
Стоит отметить, что ее младший брат Мартин избежал подобного давления. Он посещал престижный технический лицей столицы, где вместо прессинга царила атмосфера конкурентоспособности.
Реакция Филиппа Киркорова на травлю его дочери
Филипп, узнав об издевательствах над дочерью, не стал медлить. Решение о кардинальных изменениях в жизни детей было принято почти мгновенно. Не ограничившись сменой школы, он решил отправить Аллу-Викторию и Мартина в Дубай. Этот город стал для семьи убежищем, где вместо травли юных наследников ждали престижные образовательные возможности.
Выбранное учебное заведение поражает своим размахом. На территории пансионата создаётся атмосфера, где дети чувствуют себя защищёнными от внешних угроз. Стоимость обучения составила внушительную сумму в 11 млн рублей.
Алла-Виктория быстро адаптировалась к новой среде. Спокойствие и поддержка преподавателей позволили девочке раскрыться с другой стороны. Её улыбка на фотографиях перестала быть лишь внешним атрибутом. В новой школе девочка нашла способ продемонстрировать свою яркую натуру. Однажды во время перерыва Алла-Виктория решила сделать акробатический трюк, перевернувшись через ограждение столовой. Забаву заметила учительница, которая, не повышая голоса, объяснила девочке, что такое поведение может привести к травмам. Инцидент вызвал улыбку у других детей и показал, что Алла-Виктория начала чувствовать себя свободнее.
Сейчас девочка активно общается с ровесниками. Несмотря на юный возраст, наследница известного певца демонстрирует смелость в общении с поклонниками, отстаивая своё мнение и отвечая на острые вопросы.
«Я от суррогатной матери»: какие тайны Алла-Виктория Киркорова раскрывает о звездном отце в соцсетях
Так, недавнее признание Аллы-Виктории о её рождении всколыхнуло интернет. В ответ на вопрос одного из подписчиков, девочка сообщила: «Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери». Это заявление вызвало шок у общественности, поскольку тема о рождении детей никогда не обсуждалась Киркоровым публично.
С самого начала король российской эстрады предпочёл не разглашать личные подробности своей жизни, в том числе не раскрывал информацию о суррогатной матери своих детей. Он многократно утверждал, что его дети ни в чём не нуждаются, ведь главная ценность в их жизни — это любовь и поддержка, которую они получают в семье.
Несмотря на все разговоры о нестандартной семейной ситуации, жизнь детей Киркорова полна ярких событий и внимания. Каждый день рождения Аллы-Виктории и Мартина — это повод для публичного торжества. Поп-король щедро дарит своим детям драгоценные подарки, атмосферу любви и внимания. Брендовые вещи, яркие праздники с приглашением звёзд — всё это стало привычной частью жизни. Даже увлечения детей, такие как попытки Мартина реализовать себя в дизайне или блогерская карьера Аллы-Виктории, находят поддержку со стороны отца.
Однако с таким количеством роскоши отпадают любые желания мечтать и добиваться целей. Но Киркоров откровенно заявляет, что не собирается обеспечивать детей всю жизнь.
«Сами себе всё заработают», — не раз подчеркивал он.
Однако психологи отмечают, что не только тяжесть от знаменитой фамилии мешает детям Филиппа Бедросовича быть счастливыми, а ещё и тот факт, что у них нет мамы. Ведь у них нет столь необходимых ласки и тепла, а деньги, дорогие подарки и роскошная жизнь не могут заменить ощущения счастья.
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