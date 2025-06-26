Николай Басков возмутился публичным поцелуем Киркорова и Бузовой: «Неуместный хайп»
Филипп Киркоров и Ольга Бузова удивили своей непринуждённой близостью не только поклонников, но и коллег. Николай Басков возмутился публичным поцелуем звёзд.
Напомним, что пару застали за поцелуем и другими нескромными моментами во время выступления Димы Билана. Общественность была шокирована и задалась множеством вопросов.
Басков, впрочем, сразу дал понять, что это хайп, причём, очень неуместный. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он подчеркнул, что тоже придерживается правила жить здесь и сейчас, но не позволяет себе кичиться и провоцировать людей своими поступками.
После певец пожелал Киркорову, получившему серьёзный ожог на выступлении в Петербурге, скорейшего выздоровления.
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