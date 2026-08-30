«Не потому, что я мама»: Успенская похвасталась успехами 36-летней дочери на ТВ

30 августа 2026, 16:42

Любовь Успенская сообщила о победе 36-летней дочери в проекте Первого канала

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская на летнем концерте в Москве рассказала о победе 36-летней дочери Татьяны Плаксиной в одном из телепроектов.





В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что дочь обошла серьёзных конкурентов. По словам Успенской, Татьяна не имеет профессионального опыта в кино и не выступала с большими концертами, поэтому победа стала для неё особенно важной.

«Моя дочка стала победительницей одного из проектов Первого канала, не могу пока сказать. Были серьёзные конкуренты, но она, будучи непрофессионалом, стала победительницей. Не потому, что я её мама», — заявила Любовь Залмановна.