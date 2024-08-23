«Наворотил дел»: Певица Калашникова высказалась о разводе Алсу и Абрамова

Фото: личный архив А.Калашниковой
В мае популярная певица Алсу подала на развод со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. Они были женаты 18 лет, с 2006 года. Сейчас Алсу 41 год, её мужу — 46 лет, у них трое общих детей: Сафина, Микелла и 6-летний Рафаэль. По одной из версий, причиной развода стала измена супруга.
Ян Абрамов хотел сохранить свою семью с Алсу, однако певица была непреклонна и продолжала настаивать на разводе. Адвокат бизнесмена, Александр Добровинский, намекнул, что у Алсу уже есть новые отношения.
Сама она предпочитает не говорить о переменах в своей личной жизни, но адвокат не удивляется этому, потому что 41-летняя Алсу находится в полном расцвете сил и является очень привлекательной женщиной.
Актриса, певица и модель Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак.
Развод Алсу и Яна Абрамова стал темой обсуждения в светских кругах. Пара, которая долгое время считалась идеальной, неожиданно для многих приняла решение расстаться. Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сама она предпочитает не говорить о переменах в своей личной жизни, но адвокат не удивляется этому, потому что 41-летняя Алсу находится в полном расцвете сил и является очень привлекательной женщиной.
Актриса, певица и модель Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» сказала, что муж Алсу искренне хочет сохранить брак.
«Да, изменил, да, наворотил дел, но 18 лет брака и трое детей объединяют их с Алсу. От такой красивой и порядочной девушки сложно отказаться. Думаю, Ян ещё поборется за внимание и любовь жены. Уверена, Алсу пока не вышла из этих отношений и даже в такой непростой ситуации верна мужу. А разговоры Яна о каком-то тайном возлюбленном Алсу, думаю, всего лишь сцена ревности с его стороны», — сказала Калашникова.
Развод Алсу и Яна Абрамова стал темой обсуждения в светских кругах. Пара, которая долгое время считалась идеальной, неожиданно для многих приняла решение расстаться. Мнения других звезд разделились на два лагеря – одни поддерживали Алсу, другие пытались защитить Абрамова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова