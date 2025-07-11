Киркорова уличили в желании вернуться к Пугачёвой: «Всех четверых детей будут вместе растить»
Продюсер Сенгер: Пугачёва может вернуться к Киркорову
Филипп Киркоров мог затеять ремонт в своей квартире в районе Арбата, где по соседству расположена недвижимость его бывшей супруги Аллы Пугачёвой, в надежде на воссоединение в ней в случае её возвращения в Россию. Такое предположение выдвинул продюсер Игорь Сенгер.
Собеседник NEWS.ru напомнил, что певица не делала жёстких заявлений в адрес России и россиян, в отличие от своего мужа Максима Галкина*, поэтому она сможет спокойно вернуться на Родину и в свою квартиру в Москве.
«С Киркоровым соседями будут, потом и квартиры объединят — всех четверых детей будут вместе растить», – с юмором предположил Сенгер.А вот Галкин*, по его словам, с малой долей вероятности сможет вернуться в Россию. Продюсер заявил, что артисту ещё долго придётся расплачиваться за слова и действия против Родины.
«Глупый Галкин останется на задворках», – предрёк специалист.