Киркорова уличили в желании вернуться к Пугачёвой: «Всех четверых детей будут вместе растить»

11 июля 2025, 11:15

Продюсер Сенгер: Пугачёва может вернуться к Киркорову

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Филипп Киркоров мог затеять ремонт в своей квартире в районе Арбата, где по соседству расположена недвижимость его бывшей супруги Аллы Пугачёвой, в надежде на воссоединение в ней в случае её возвращения в Россию. Такое предположение выдвинул продюсер Игорь Сенгер.





Собеседник NEWS.ru напомнил, что певица не делала жёстких заявлений в адрес России и россиян, в отличие от своего мужа Максима Галкина*, поэтому она сможет спокойно вернуться на Родину и в свою квартиру в Москве.





«С Киркоровым соседями будут, потом и квартиры объединят — всех четверых детей будут вместе растить», – с юмором предположил Сенгер.

«Глупый Галкин останется на задворках», – предрёк специалист.