Киркорову грозит болезнь Альцгеймера из-за частых пластических операций

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
С возрастом пластические операции крайне негативно влияют на здоровье и могут провоцировать развитие смертельных недугов. Об этом предупредила доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.
По словам специалиста, Филипп Киркоров слишком часто прибегает к оперативным вмешательствам для сохранения молодости и внешнего вида.
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«Мы уже помним его грудные импланты, липосакцию живота, блефаропластику, импланты в бицепсах, ягодицах. С каждым годом каждое вмешательство, в том числе и пластическая хирургия, может иметь серьезные последствия», — отметила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.Она предупредила, что наркоз оказывает негативное влияние на центральную нервную систему, что способствует развитию посттравматической энцефалопатии, а в перспективе не исключен риск возникновения болезни Альцгеймера, Паркинсона или деменции, пояснила Мухина.
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Элина Позднякова