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Киркорову грозит болезнь Альцгеймера из-за частых пластических операций

Хирург Мухина: Киркорову может грозить болезнь Альцгеймера
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

С возрастом пластические операции крайне негативно влияют на здоровье и могут провоцировать развитие смертельных недугов. Об этом предупредила доктор медицинских наук, хирург и косметолог Марият Мухина.
По словам специалиста, Филипп Киркоров слишком часто прибегает к оперативным вмешательствам для сохранения молодости и внешнего вида.

«Мы уже помним его грудные импланты, липосакцию живота, блефаропластику, импланты в бицепсах, ягодицах. С каждым годом каждое вмешательство, в том числе и пластическая хирургия, может иметь серьезные последствия», — отметила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она предупредила, что наркоз оказывает негативное влияние на центральную нервную систему, что способствует развитию посттравматической энцефалопатии, а в перспективе не исключен риск возникновения болезни Альцгеймера, Паркинсона или деменции, пояснила Мухина.

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«Выдумывают небылицы»: адвокат Добровинский сделал заявление о разводе Абрамова с Алсу
Адвокат Добровинский призвал СМИ не распространять фейки о разводе Алсу
17 марта 2025, 15:14

Алсу и Ян Абрамов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Александр Добровинский публично обратился к СМИ в связи с разделом имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В своём Telegram-канале юрист призвал журналистов не распространять фейки о громком разводе певицы.
«Некоторые СМИ в преддверии самого громкого процесса по разделу имущества (Яна и Алсу Абрамовых) распространяют недостоверную информацию, в том числе от моего имени. Прошу всех успокоиться и дождаться слушания 21 марта 2025 года. Выдумывать небылицы, чтобы повысить свои охваты, уважающим себя СМИ неприлично», – отметил Добровинский.
Защищающий интересы Абрамова адвокат отметил, что за последние несколько недель не давал никаких интервью и комментариев, а значит все появляющиеся в СМИ сообщения от его имени – недостоверные.

Также Добровинский призвал журналистов уважать тишину, которую выбрали обе стороны бракоразводного процесса.

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Измены, развод с Брежневой и депрессия: как сейчас живет Константин Меладзе и чем зарабатывает миллионы
17 марта 2025, 14:39

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После февраля 2022 года знаменитый продюсер и композитор Константин Меладзе уехал за границу. В последние годы он избегал публичных появлений и практически не общался с прессой.
По информации инсайдеров, Меладзе переживал тяжелый жизненный период: развод с женой, потеря стабильного дохода и затяжная депрессия. О том, как живет Константин Меладзе в эмиграции и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и начало творческого пути Константина Меладзе


Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном Батуми. Его родители Шота Константинович и Нелли Акакиевна были инженерами. В семье также росли брат Валерий Меладзе и сестра Лиана Меладзе.

Интерес к музыке у Константина появился после просмотра фильма «Полонез Огинского» в конце 60-х годов. Его впечатлило всё: актерская игра, музыкальное сопровождение, сюжет. Тогда он решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Однако, когда он пришел на прослушивание в музыкальную школу, преподаватели вынесли неутешительный вердикт: у него нет слуха и чувства ритма.

Это стало ударом для мальчика, который и без того был замкнутым и заикался. Чтобы преодолеть неуверенность, он начал заниматься спортом. Однако мечту о музыке не оставил: самостоятельно освоил гитару и пианино, а позже стал мульти-инструменталистом.

Константин и Валерий Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После школы Константин Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. После выпуска он работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро, но вскоре его жизнь сделала резкий поворот.

Музыкальная карьера Константина Меладзе


Судьбоносным моментом в жизни композитора стала случайная встреча: один из его друзей увидел его музыкальные наброски и разглядел в них талант. Так Константин Меладзе оказался в студенческой группе «Апрель», где начался его путь в шоу-бизнесе. Тем временем подрос его младший брат Валерий Меладзе, который поддержал Константина и начал заниматься музыкой. Уже в 90-х Константин записал для Валерия множество хитов, которые тот исполняет до сих пор.

Долгое время Константин Меладзе оставался в тени, а его имя было известно лишь в узких кругах. Однако в конце 90-х он начал появляться на публике, а настоящий успех ждал его впереди.

Создание группы «ВИА Гра»


В 2000 году Константину пришла идея создать женскую музыкальную группу с ярким названием «ВИА Гра». Коллектив буквально в считанные месяцы стал популярен. Уже через пару лет «ВИА Гра» превратилась в группу всероссийского масштаба, о которой знал каждый.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

Этот проект принес Константину Меладзе огромную популярность. Он наконец-то вышел из тени своего брата, стал гастролировать, а позже они с Валерием Меладзе создали совместную шоу-программу на двоих.

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Личная жизнь: 10 лет тайных свиданий


В 90-х Константин Меладзе женился на Яне Сумм, которая родила ему троих детей. Их семья казалась крепкой, однако в 2013 году стало известно о разводе после 19 лет брака. Причина оказалась банальной — другая женщина. Ею стала Вера Брежнева, бывшая участница «ВИА Гры». Их романтические отношения начались еще в 2005 году, но долгое время оставались тайной.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — говорила Сумм.

В 2015 году Меладзе и Брежнева официально оформили брак. Их свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки. Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет.

«Моё путешествие среди женщин закончено, я нашёл единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это», — подчёркивал Меладзе.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

После развода Яна Сумм вновь вышла замуж, а Константин Меладзе продолжил поддерживать детей, как материально, так и творчески.

Слухи о романе с Эрикой Герцег и развод с Верой Брежневой


В 2019 году появились слухи о новом романе Меладзе — на этот раз с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Брежнева лишь отшутилась, заявив, что её муж настолько загружен работой, что у него просто нет времени на романы. Однако в июле 2022 года в СМИ заговорили о возможном разводе пары. В конце 2023 года Вера Брежнева выпустила мини-альбом на украинском языке, официально подтвердив расставание с Константином.

«Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно» — сообщила певица.

Затяжная депрессия и эмиграция в Италию


После того как в феврале 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию и переехали в Италию, композитор столкнулся с глубоким эмоциональным кризисом. Развод с Брежневой усугубил его состояние, он потерял стабильный источник дохода и потерял интерес к музыке.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

По информации от его знакомых, ему предлагали крупный гонорар за написание новой песни, но он отказался, сославшись на полное отсутствие вдохновения, несмотря на финансовые трудности.

Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России


Тем не менее, даже несмотря на затяжную депрессию и эмиграцию, Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Хотя он официально закрыл своё ИП, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты. Так, по итогам 2024 года прибыль лейбла составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023 году, когда доход был всего 16,7 миллиона.

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Начали встречаться, когда Лиза была школьницей? Как развивались отношения Ильи Авербуха и звезды сериала «Папины дочки» Арзамасовой
17 марта 2025, 14:37

Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

Лиза Арзамасова — одна из тех актрис, которая начала свой творческий путь еще в раннем детстве. Девочка много снималась в эпизодических ролях, но по-настоящему стала известна публике по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».
В последнее время всё чаще можно услышать об актрисе как о молодой супруге известного фигуриста Ильи Авербуха. Подробнее о жизни кинозвезды читайте в материале «Радио 1».

Юная актриса


Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

Елизавета Арзамасова родилась 17 марта 1995 года в городе Москва. С самого детства девочка мечтала стать актрисой, и мама помогла ребенку как можно раньше исполнить эту мечту. Когда Лизе было четыре года, она начала посещать музыкальную студию при ГИТИСе и активно участвовать в кастингах на роли в кино. Первые эпизодические роли актрисы — в картинах «Ковчег», «Всадник по имени смерть» и «Место под солнцем». С 2004 года Елизавета начала выступать на сцене театра. Она сыграла главную роль в мюзикле «Энни», в опере «Анастасия» и постановке «Человек-подушка».

Кроме съемок в кино и работы в театре, Арзамасова активно занималась музыкой. В 15 лет актриса выпустила свою первую песню «Я твое солнце». Спустя два года последовала следующая композиция «Предвкушение». К всеобщему удивлению, после окончания школы Арзамасова решила не продолжать обучение в сфере актёрского мастерства. Вместо этого она выбрала продюсерское направление в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Девушка посчитала, что это направление более перспективно для её будущего.

Сейчас фильмография актрисы насчитывает порядка 75 ролей. Наиболее яркими работами актрисы в кино можно назвать ленты «Любовь в большом городе», «72 часа», «Осиное гнездо», «Портрет второй жены», «Укрощение свекрови», «Легенды Орлёнка» и, конечно же, «Папины дочки».

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Личная жизнь


Елизавета Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

Сейчас Елизавете Арзамасовой 30 лет. Она счастлива жена и мать двоих детей. В августе 2021 года у супругов родился сын Лев, а спустя 3 года дочка Лия. Супруг актрисы всеми известный фигурист Илья Авербух старше жены на 20 лет. Однако разница в возрасте не помешала паре выстроить крепкие семейные отношения.

Влюбленные сыграли тихую свадьбу в декабре 2020 года. Для поклонников пары отношения звезд стали большим удивлением. Возник логичный вопрос: когда зародилась любовь у этих, казалось бы, столь далеких людей? У фанатов имеются предположения, что пара начала общаться еще в далеком 2010 году, когда совместно работали на проекте «Ледниковый период». К тому времени Авербух только что завершил бракоразводный процесс с Ириной Лобачёвой, а юная актриса ещё училась в школе и собиралась отметить свой пятнадцатый день рождения. Масла в огонь сплетен о давней любви актрисы и фигуриста подлила ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина.

«Уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала ''Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир''. Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка. Видимо, Авербух сделал такой подарок Лизе, пригласив ее на главную роль в свою постановку. Почему они скрывали свои отношения? Лизе тогда было всего 17 лет. Илья, видимо, посчитал, что общество не примет его связь с несовершеннолетней девушкой», — заявляла Родина.

Фигурист поделился с представителями прессы, что до достижения Лизой совершеннолетия их отношения носили исключительно профессиональный характер. Однако после встречи на каком-то мероприятии они решили быть вместе. Впрочем, как было на самом деле, не имеет значения при сложившейся благополучной семье актрисы и фигуриста.

Чем сейчас занимается Арзамасова


Елизавета Арзамасова (Фото: Instagram*@liza_arzamasova)

После рождения детей актриса брала паузу в съемках и всю себя посвящала семье. Сейчас Елизавета вернулась к работе, на экраны уже вышло продолжение сериала «Папины дочки. Новые» 2 и 3. Актриса продолжает заниматься благотворительностью и быть попечителем фонда «Старость в радость». Семья не мешает карьере Арзамасовой, муж с уважением относится к желанию молодой жены развиваться в профессии и при случае помогает ей с детьми.


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«Лесные декорации и торт в четыре этажа»: Стало известно, сколько продюсер Рудковская потратила на свой юбилей
Продюсер Яна Рудковская потратила на свой юбилей свыше шести миллионов рублей
17 марта 2025, 14:33

Яна Рудковская (Кадр из видео: Телеграм @doveoftheworld)

Известный российский продюсер Яна Рудковская потратила на празднование своего 50-летнего юбилея более шести миллионов рублей. Мероприятие проходило в её московском особняке на Волхонке.
Расходы знаменитости на праздничное мероприятие подсчитал телеграм-канал «Звездач». Сам особняк и поляна перед ним были оформлены декорациями в стиле волшебного леса. Место юбилейного действа украшали затейливые цветы и фигуры разных животных. По оценке декоратора Марины Миланской, такое оформление пространства обошлось российской телеведущей, музыкальному продюсеру и предпринимательнице не менее чем в пять миллионов рублей.

Гвоздём застольной программы празднества стал четырёхэтажный интерактивный торт со спецэффектами. Кондитер Максим Синицкий полагает, что это чудо сладкой кулинарии может стоит более миллиона рублей.

Сама виновница торжества заявила, что очень довольна и тортом, и праздником вообще, так как всегда любила сказки, а на этом празднике волшебное действо, без сомнения, удалось, оправдав вложенные немалые средства.

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​* Признан иноагентом в РФ
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Звездная болезнь, проблемы с наркотиками, конфликты с бандитами и переезд в США: как живет король рэпа Богдан Титомир
17 марта 2025, 14:32

Богдан Титомир (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Богдан Титомир — яркая звезда 90-х, первый российский рэпер и законодатель моды на широкие штаны и стрижку «площадка».
Он стал известен благодаря фразе «Пипл хавает», которая стала крылатой. В материале «Радио 1» мы расскажем о его криминальном прошлом, женщине, изменившей его жизнь, и угасании популярности.

Образ хулигана

Несмотря на образ хулигана, который прочно ассоциируется с Богданом Титомиром, его детство было наполнено учебой и творческими увлечениями.

Родившись в 1967 году в Одессе в семье со средним достатком, он с ранних лет проявлял интерес к музыке. Его мама работала экономистом-программистом, а папа — инженером-строителем.

После окончания учебы родители по распределению переехали в Северодонецк, затем в Киев, а позже осели в Сумах. Как вспоминает сам Богдан, у отца были проблемы с алкоголем, что привело к разводам. С юных лет будущая звезда рэпа стремилась к музыкальному самовыражению: уже в пять лет он занимался с репетитором, а позже поступил в музыкальную школу.

Кроме того, в первом классе он начал активно заниматься плаванием и дзюдо, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Параллельно с этим он освоил профессию режиссера массовых представлений и получил диплом о высшем образовании.

Фото: iStock/Egor Maltsev

Звёздная болезнь и проблемы с «запрещёнкой»

Группа «Кар-Мэн» появилась на музыкальной сцене в 1989 году и быстро завоевала популярность, став настоящим феноменом своего времени. Именно в этом коллективе Богдан Титомир впервые громко заявил о себе, приковав внимание широкой аудитории. Однако после двух лет участия в проекте он решил покинуть группу и отправиться в свободное плавание.

Слава и успех вскружили ему голову, и, как это часто бывает с молодыми звездами, привели к неожиданным последствиям. В середине 90-х годов Богдан оказался на грани разрушения, когда стал увлекаться наркотиками. Его жизнь наполнилась рискованными поступками, и несколько раз он подвергался аресту за контрабанду запрещённых веществ. В одном из интервью сам артист откровенно признался, что звёздная болезнь и чувство безнаказанности стали катализаторами его проблем.

Интимная близость

Пластинки Богдана Титомира быстро раскупались, а его клипы часто крутили по телевидению. Харизматичный певец любил эпатировать публику, и тема интимной близости стала центральной в его творчестве. Поклонницы были без ума от него, часто пробирались в гримёрки и ждали после концертов.

Фото: iStock/master1305

Однако вскоре он резко решил покинуть Россию и уехать в Америку, объясняя это желанием изучить культуру, но позже признался, что у него были проблемы с бандитскими группировками. В Штатах он провёл почти четыре года.

Когда ситуация успокоилась, Богдан вернулся в Россию и начал новую жизнь в Москве. Он открыл клуб «Газгольдер», чтобы продвигать молодёжную культуру и талантливых артистов. К этому времени он уже завязал с наркотиками, изменил имидж и увлёкся тибетской философией, пропагандируя вегетарианство и здоровый образ жизни.

Больная «любовь»

На пике популярности Богдан Титомир не задумывался о серьёзных отношениях и семье, наслаждаясь свободной жизнью.

Однако всё изменилось, когда он встретил девушку во время отдыха в Сочи, и у них завязались серьёзные отношения. Когда она забеременела, её мать заставила её сделать аборт, что сильно повлияло на Титомира.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Частые смены партнёрш негативно сказывались на репутации Богдана Титомира. Однажды студентка МГИМО Ангелина Дорошенкова обвинила его в домогательствах и рукоприкладстве. Хотя девушка не подавала заявление в полицию, она обратилась за поддержкой к своим друзьям, которые стали свидетелями произошедшего.

Сам певец предпочёл не комментировать эту ситуацию. К своим 58 годам Титомир так и не стал отцом.

Богдан Титомир сейчас

После возвращения в Москву Богдан Титомир стал диджеем и продюсером, продвигая таких исполнителей, как Баста и Тати. В последние годы он появляется в интернет-шоу и на телевидении, но его поведение часто вызывает скандалы.

На проекте «В темноте» Титомир покинул шоу почти сразу из-за своего неадекватного поведения, включая агрессию и нарушение правил. Организаторы были вынуждены отстранить его от участия.

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