Робби Уильямс может впервые дать сольный концерт в Москве до конца года
Британская поп-звезда Робби Уильямс с большой долей вероятности приедет в Россию до конца 2025 года. Об этом «Абзацу» сообщил продюсер Сергей Дворцов, отметив растущий интерес западных артистов к выступлениям в Москве.
По словам эксперта, Уильямс приедем в Россию до конца года со 100% вероятностью. Вероятнее всего, артист даст сольный концерт в Москве.
«100% скоро приедет Робби Уильямс. До конца года он точно посетит столицу нашей любимой России-матушки. Насколько я знаю, он даже проведет сольный концерт в Москве», — заявил Дворцов.
По его словам, Россия остается привлекательной площадкой для иностранных исполнителей. Дело в том, что в РФ достойные условия как со стороны заказчиков, так и для зарубежных звезд. Мы добродушны, с широкой душой и большим сердцем.
За последние месяцы в столице уже выступили Lil Pump, Tyga, Jason Derulo и Timbaland, и если информация подтвердится, то концерт Робби Уильямса станет его первым сольным шоу в России. Ранее выступление певца в рамках тура 2017 года было отменено по состоянию здоровья, а в 2018 году он исполнил несколько песен на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в «Лужниках».