Робби Уильямс может впервые дать сольный концерт в Москве до конца года

07 октября 2025, 16:22

Робби Уильямс (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Британская поп-звезда Робби Уильямс с большой долей вероятности приедет в Россию до конца 2025 года. Об этом «Абзацу» сообщил продюсер Сергей Дворцов, отметив растущий интерес западных артистов к выступлениям в Москве.





По словам эксперта, Уильямс приедем в Россию до конца года со 100% вероятностью. Вероятнее всего, артист даст сольный концерт в Москве.





«100% скоро приедет Робби Уильямс. До конца года он точно посетит столицу нашей любимой России-матушки. Насколько я знаю, он даже проведет сольный концерт в Москве», — заявил Дворцов.