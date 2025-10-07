«Зря паникуете»: Шаляпин жестко ответил предложившим запретить его хейтерам

07 октября 2025, 16:27

ОСН: Шаляпин жестко ответил предложившим запретить его хейтерам

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певца и шоумена Прохора Шаляпина могут запретить в эфире и на платформах в России после его появления в программе с участием детей. Зрителей возмутили некоторые ответы артиста на вопросы ребят, и часть публики потребовала отстранить его от телевидения.





Сам Шаляпин в комментарии Общественной Службе Новостей заявил, что вся шумиха возникла из-за одного эпизода. Один из детей спросил, не работал ли он грузчиком. На это артист, по его словам, ответил шутливо, что такую работу он «припас» для мальчика.





«Поэтому, мои дорогие, вы зря паникуете, никто мальчика не обижал, мы после эфира очень мило беседовали», — добавил Шаляпин.